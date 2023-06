/ROZHOVOR/ S jistotou záchrany v zádech chtěl bodovat i v závěrečných dvou zápasech sezony. Nepovedlo se. Trenér Pavel Hapal kouše další prohru fotbalistů Baníku Ostrava, tentokrát doma s Pardubicemi (2:4). „Zasloužená,“ přiznal zkušený kouč po nezdaru, který jako by symbolizoval celý ročník v podání Slezanů.

Jak byste tedy utkání zhodnotil?

Já nevím, jestli je co hodnotit. Těžký výsledek na závěr sezony, protože jsme chtěli být úspěšní a zvítězit, Pardubice hrály velice dobrý, pohyblivý, kombinační fotbal. Kvalitní soupeř. Přesto jsme šli rychle do vedení, o výsledku rozhodly další dvě stoprocentní šance, které jsme v první půli měli. Mohli jsme odskočit do většího brankového rozdílu, změnit styl hry. Co jsem se díval, tak statisticky bych řekl, že to bylo skoro vyrovnané utkání. Pardubice byly určitě kvalitnější na míči, v první půli měli větší držení ony, ve druhé my. Rozhodlo řešení finálních situací, ale Pardubice vyhrály zaslouženě a pro nás sezona skončila tak, jak probíhala po celou dobu. Je jen škoda, že jsme se s diváky nerozloučili vítězstvím. V dnešním zápase ale asi na víc nebylo.

Nemanja Kuzmanovič byl zklamaný z přístupu. Co vy?

Nevím, jestli to bylo o přístupu, nevím, jak to viděl Kuzma. Každopádně sestava byla hodně obměněná, ale co se týká individuálních výkonů, pochválil bych jen Tijaniho a mladého Holaně, který to odehrál slušně na to, že šlo o druhý ligový start. Do hodnocení ostatních hráčů bych se nepouštěl.

Lze najít bod, který sezonu negativně ovlivnil? Začátek, domácí zápasy, nebo něco jiného?

U startu jsem sice nebyl, ale nechci se na něj vymlouvat. Pořád jsme měli sezonu ve svých rukou, ale nezvládli jsme úsek pěti šesti utkání. Hlavně v domácím prostředí, kde jsme ztráceli. Sezona proběhla špatně od začátku do konce, každopádně musím před mužstvem smeknout, že v době, kdy nám bylo nejhůř, jsme hráli dobře a vítězili. Porazili jsme Slovácko, vyhráli v Olomouci, s Plzní, což nám pomohlo k záchraně. Poslední dva výsledky nebyly příznivé, tak bylo to i změnami v sestavě. Kvalita hry tomu neodpovídala. Ale říkám, celá sezona špatná, je nutné ji však hodit za hlavu, myslím tím jít do nové maximálně připraven, a teď se musíme zamyslet se sportovním vedením, potažmo majitelem, jak kádr posílit a trochu ho změnit.

Takže už jste to analyzovali, nebo vás to teprve čeká?

Už jsme to analyzovali, ale ještě něco proběhne, takže si to vyhodnotíme. Čekali jsme na poslední kolo, protože jsme dávali prostor celému kádru, který tady byl, a teď je třeba si to vyhodnotit.

Mluvíte o posilách. Můžete prozradit aspoň posty, na které byste rád někoho přivedl? Spíše ofenziva, nebo defenziva?

I když jsme teď dostali čtyři góly, tak si myslím, že v defenzivě jsme udělali posun. Přece jen jsme v těch prvních zápasech dělali hodně hloupých chyb, individuálních chyb, kterých pak už tolik nebylo. V tomto utkání dobře, dostali jsme čtyři góly, což je tristní, ale zaspali jsme hlavně v úvodu druhé půle, kdy jsme inkasovali dva hloupé góly ze středu hřiště. Ale myslím, že v obraně byl velký posun, navíc se nám podařilo nahradit Almásiho, když byl zraněný a nemohl hrát. Tijani se dostal do velmi dobré a kvalitní formy. To je pozitivum. Zkvalitnit a zlepšit je to ale třeba ve všech řadách.

Zmínil jste Tijaniho. Nebojíte se, že ho zláká nějaká nabídka?

Je to fotbal. Chtěl bych ho samozřejmě udržet, protože i teď odehrál výborný zápas. Já ho trochu kritizoval za druhý poločas ve Zlíně, kde mu to nevyšlo. Hodně ztrácel a kazil, ale udělal kus práce. Myslím si, že jsme se s celým realizačním týmem na tom podíleli, ale je to individualita. Jeden hráč. My potřebujeme zvednout celý kolektiv a mužstvo na jiný level.

Také vám vypadl Daniel Tetour, který byl důležitým článkem Baníku. Jak velký to byl problém, potažmo bude pokračovat?

Dan procházel obdobím, že dává dohromady. Už začíná lehce trénovat, ještě až na výjimky nebyl s mužstvem. Nějaké přihrávky, bágo, ale ve hře ještě nebyl. Vypadá to, že bude brzy zdravý. Sice mu končí smlouva, ale pořád se s ním o tom bavíme a věřím, že pokud bude ve formě, jako předtím, tak je to velice důležitý hráč. Fotbalovým myšlením a umem je to nadstandardní fotbalista.

Fanoušci se vyjádřili kriticky vůči nadstavbě, vy jste si jí prošel poprvé, tak jak ji vnímáte?

Je to dané, já to neodsouhlasil, jen trénuji a vedu mužstvo v zápasech. (pousměje se) Když to vezmu, tak o mistru ligy rozhodlo, že vyhrál lépe postavený po základní části, tak nevím, jestli tohle pravidlo je ideální. Gratuluji Spartě k titulu, ale když se na to člověk dívá, viděl všechny zápasy, tak Slavia mi připadala jako daleko kvalitnější, lepší. Já ale tyhle pravidla neurčoval, ani nevím, co tím nesouhlasem fanoušci mysleli. Každý má na to svůj názor, ale je třeba, aby se nad tím zamysleli lidé, kteří to navrhují.

Je to ale možná k zamyšlení…

Každý děláme svoji práci a pravidla jsou nějak nastavená. Je třeba je respektovat a třeba za nějakou dobu přijde někdo s něčím novým. Pravidla jsou pro všechny stejná, všichni o nich věděli.

Jaký teď budou mít hráči program?

Ano, začínáme odpočívat, volno bude asi čtrnáct dní, po kterých bude aktivní individuální předpříprava a 19. června začínáme.

Jak vidíte práci Radoslava Kováče v Pardubicích?

Radkovi fandím, mám ho rád, známe se a o fotbale hodně komunikujeme. Nejsem nadšený, že mě porazil, ale přeji mu, ať se zachrání, když se dostali do baráže a utekli hrobníkovi z lopaty. Mužstvo je dobře poskládané, fotbalové, běhavé, spousta mladých hráčů, takže mu gratuluji k tomu, co předvádí. Teď je důležité, aby udělali poslední krok v této sezoně.

Z české ligy jste byl dlouho pryč, zaujala vás něčím v negativním, či pozitivním smyslu slova?

Samozřejmě si to hodnotím, i s kluky z realizáku, a soutěž mi připadala velice vyrovnaná. Až na odskok třech mužstev nahoře, byť Plzeň pak prošla útlumem. Kádrem i fotbalovostí jsou odskočena, zbytek je vyrovnaný. Viděli jste Pardubice. Zachraňovaly se od začátku, ale dokážou hrát dobrý fotbal, vítězit, porazili nás. I bodově neskutečně vyrovnaná liga. Vždyť nám chyběl bod do střední skupiny, možná dva tři body ke skupině o titul. Jak jsem řekl, výsledky nám ukazují, tabulka je jasná, my tuto sezonu nezvládli, hráli jsme o záchranu a tam, kde jsme, asi patříme.