/ROZHOVOR/ Premiéra fotbalistů Baníku Ostrava v letní přípravě skončila nerozhodně. Slezané sice v Líšni a ve slavnostní atmosféře, jelikož domácí klub slaví sto let od svého založení, dvakrát vedli, nakonec remizovali 2:2. Na dodatečně penalty byl úspěšnější brněnský celek. Góly týmu Pavla Hapala, jenž protočil dvě kompletní jedenáctky a nasadil všech pět nových tváří v kádru (Holzer, Prekop, Fukala, Uchenna, Nogh), vstřelili Quadri Adediran a z penalty Ewerton. „První přípravné utkání, do kterého jsme šli z plné zátěže, nicméně musím říct, že první půle byla z naší strany daleko lepší. Neproměnili jsme spoustu šancí, druhý poločas se mi moc nelíbil, ale hráče chápu, protože jsou pod velkou únavou,“ hodnotil Hapal.

Fotbalisté Baníku Ostrava v Líšni. | Video: David Hekele

Do sestavy jste zařadil hned pět nových hráčů. Jak se vám líbili?

Je to jejich první utkání za Baník Ostrava, takže bych to úplně nehodnotil, protože je to pořád přípravné období. O výsledek nešlo, spíše o to, aby odehráli 45 minut, poté je čeká dobíhání nějakých metrů. O kvalitu nejde, protože ta v té únavě je horší, než normálně. Jsem rád, že jsme všichni zdraví, nemáme žádný vážnější problém a jedeme dál.

Šlo by někoho z té pětky vypíchnout? Kdo to zvládl nad očekávání?

Třeba Holzi (Holzer) odehrál slušný poločas, Erik Prekop také. Ale jak říkám, těžko se jednotlivci hodnotí, zvlášť noví hráči. Remizovali jsme 2:2, v první půli jsme z množství šancí měli rozhodnout. Druhá už nebyla od nás dobrá.

Stoper Emannuel Uchenna převyšoval MSFL. Prosadí se i v nejvyšší soutěži?

Podle mě hrál dobře. Nekazil, měl tam možná jeden vyhozený balon, ale jinak byl v rozehrávce velice přesný a jinak důrazný. Měřítko určitě snesl.

Poprvé nastoupil v Baníku i kamerunský defenzivní záložník Roan Noagh, byť hrál na stoperu?

Je s námi krátce, dali jsme ho na pro něj nezvyklou pozici. Vzadu jsme byli ve třech a on hrál ze středu. Měl dvě tři zkažené přihrávky, ale i tady byla zásadní únava.

Na neobvyklém místě hrál i Michal Fukala?

Možná to na wingbeku není jeho obvyklá pozice, je spíše krajní obránce, takže jsme to chtěli vyzkoušet. Myslím, že nepropadl ani nevyčníval.

Člověk by čekal, že si první a druhý poločas prohodí s Matúšem Rusnákem, který je spíše winbek…

Udělali jsme to tak schválně, aby si to vyzkoušel a my ho tam zároveň viděli. Byl na své netradiční pozici, ale zápasů máme ještě dost.

Nedorazy v defenzivě ve druhé půli vás nezneklidňují?

Nezneklidňují. Máme všichni vše odtrénováno, i Frýďa (Michal Frydrych) ve svém věku to absolvoval a je jasné, že má těžké nohy. Zatím není podstatné, jestli jsme vyhráli, nebo ne.

Jak se vám líbil soupeř?

Jo, fajn. Líšeň znám, hraje mi tady chlapec, takže jsem ji viděl několikrát. Je to houževnatý soupeř, snažil se kvalitně bránit a chodit do rychlých protiútoků, my jim udělali nějaká okýnka, takže se dvakrát prosadili. Určitě je hodnotím pozitivně.

Ve středu hostíte v Markvartovicích Žilinu. Pojmete i toto utkání před odjezdem na soustředění podobně, tedy že dostanou prostor dvě jedenáctky?

Ano. Máme to zase nachystané na dva poločasy.

A ti, kteří teď nehráli (Letáček, Markovič, Kpozo, Ndefe, Miškovič, Klíma, Almási) dostanou šanci…

Přesně tak. Uděláme nějakou obměnu a zapojí se.