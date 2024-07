Začněme ještě minulou sezonou. Už vám došlo, že jste po 14 letech prvním trenérem, který dostal Baník do Evropy?

Jo. Tohle mi došlo hned, už před Slováckem člověk tušil, že by to mohlo vyjít, i když to neměl ve vlastních rukou. Naštěstí se nám ale podařilo vyhrát, Boleslav prohrála, takže jsme skončili čtvrtí, což bylo naše přání až v průběhu sezony. Prvotním cílem byla šestka. Když se povedla, vše jsme přehodnocovali a věřili, že to může být ještě lepší. Osobně mi to docházelo postupně, ale o mě nejde. Jde tu o Baník, o fanouška, který si to za ty roky čekání zaslouží a teď bude záležet, zda na to navážeme, a zda budeme předkoly Konferenční ligy postupoval dál a dál.

Kdy jste si tedy řekl, že by čtvrté místo mělo být cílem?

Já jsem v tom byl vždy zdrženlivý. Luděk Mikloško i vedení to ale tak cítili, vnímali, že to přednesli před hráči. Já to spíše brzdil, protože jsem potřeboval, aby byli koncentrovaní zápas od zápasu. Zároveň jsem věděl, že to bude těžké. Zvlášť, když jsme nadstavbu rozjeli špatně. Prohráli jsme na Slavii i Spartě, stejně jako doma v důležitém utkání s Boleslaví, takže to nebylo lehké.

Kdyby to šlo vrátit, přistoupil byste k duelu na Slavii stejně?

Já si myslím, že tady jsme chybu neudělali, i když všichni to zatracovali. Jenže karetních ohrožení jsme měli hodně a věděli jsme, že některé hráče budeme na Boleslav potřebovat. Nakonec jsme ten zápas odehráli velice dobře, bohužel jsme nevstřelili kýžený gól a naopak hned v úvodu inkasovali. Od toho momentu jsme ji přitom nic nedovolili, tlačili jsme a tlačili, ale chyběla produktivita. Když nevstřelíte gól, nevyhrajete. Asi bych to neměnil, nakonec jsme na Slavii stejně dostali červenou kartu a při stylu hry některých našich kluků, kteří se snaží hrát agresivně, by ta žlutá karta přišla. Z toho pohledu jsme to nechtěli riskovat. Ve výsledku dostali prostor jiní hráči, výkon třeba Sama Grygara byl výborný na to, že to byl jeho první ligový zápas od začátku.

Výkonný ředitel Michal Bělák pro Deník řekl, že čtvrté místo vzhledem k letní obměně kádru nečekal, co vy?

My jsme měli jiné starosti. Hlavně s tím, aby se mužstvo sžilo a vše klapalo, protože změn bylo fakt hodně. V úvodu soutěže jsme byli hodně kritizování od některých bývalých trenérů, kteří hovořili o tom, že jde o průměrné hráče, s nimiž budeme rádi za záchranu. Nikdo z nás tady tomu nevěřil, naopak, my viděli potenciál týmu, což se potvrdilo velkým úspěchem, se kterým nikdo nepočítal. Ani my trenéři. Hráči se zapracovali, a i když někteří absolvovali své první ligové zápasy, začali výborně a staly se z nich opory. Pak jsme si mohli říct, ať se jdeme rvát o to čtvrté místo.

A tím se vracíme k těm pocitům. Když se to povedlo, cítil jsme vůči kritice satisfakci, nebo zadostiučinění?