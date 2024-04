/ROZHOVOR/ Když fanoušci viděli základní sestavu fotbalistů Baníku Ostrava před utkáním s Teplicemi, asi koukali. Trenér Pavel Hapal, který nemohl využít služeb vykartovaného záložníka Tomáše Riga, sáhl k množství změn, včetně rozestavení. Pro něj atypická záležitost, nicméně fungovala! Schéma 3-5-2, stejně jako nasazení Michala Frydrycha s Matúšem Rusnákem vedly - navzdory šancím Severočechů - k vítězství 4:1, a k posunu Slezanů na čtvrté místo tabulky znamenající evropské poháry. „Radost? Jako po každém vítězství,“ reagoval na jeden z dotazů Hapal.

Jak zápas hodnotíte?

Já myslím, že jsme viděli velice dobrý zápas z obou stran. S mužstvem si to vyhodnotím, jsme rádi, že jsme po dlouhé době doma vyhráli, vstřelili jsme čtyři branky a byli velice efektivní. To se – díkybohu – nepovedlo soupeři, který měl také šance. Jsme spokojení s výsledkem, i když víme, že tam byly chyby. Hlavně v rozehrávce, kdy jsme nabídli soupeři zbytečné zisky míčů a tam bylo dost nevynucených chyb i ztrát. Ale mužstvo pracovalo, rvalo se od první do poslední minuty, to bylo znát, proto odměněno. Někdy fotbal takový je. Musím ale říct, že Teplice jsou výborné mužstvo, velice organizované i dobře poskládané co se týče rychlosti i výšky. O to víc si toho vítězství cením.

V sestavě jste provedl poměrně dost změn. Proč?

Už po Pardubicích jsme měli v hlavě, že přejdeme do jiného systému. Potřebovali jsme na to trošku času, a tím, že si někteří hráči plnili reprezentační povinnosti, jako třeba Kpozo, tak jsme ho dneska ze sestavy vytáhli. Chtěli jsme být na krajích rychlí, což se podařilo Rusnákem a i Buchtič tam nechal všechno, jen nebyl odměněn gólem. Jinak ty kraje byly velice dobré, ostré. Potřebovali jsme zvýšit výšku právě kvůli standardkám, Teplice je mají výborné, mají hráče, kteří se v nich dokážou prosadit. Dokonce jsme dostali ze standardky gól, i když jsme se podruhé za sebou sami prosadili i my. V tomto ale Teplice měly výhodu.

Nakousl jste výkon Matúše Rusnáka. Jak se vám líbil?

Podle mě výborný. On je velice kvalitní hráč, rychlostní typ, a pozice wingbeka mu sedí asi nejvíce, takže jsem s ním dneska spokojen. Ale to s každým jiným hráčem, protože jsme podali obětavý výkon. Jak jsem řekl, byly tam i chyby, my to víme, soupeř si vypracoval situace, mohl skórovat, ale ubránili jsme to a takový holt fotbal někdy je. My takových zápasů měli spoustu, že jsme se neprosadili, nedali jsme gól a soupeř nás potrestal. Dneska jsme šťastnější my.

Zlomili jste sérii osmi domácích zápasů bez vítězství. Je ta radost o to větší?

Radost je po každém vítězství, ať už naposledy v Pardubicích, nebo teď. Radost je pořád stejná. Samozřejmě vnímám a cítím na hráčích, že jejich úleva je větší, protože jsme doma dlouho nevyhráli. Z tohoto pohledu panuje spokojenost.

Navzdory špatné bilanci doma jste v tabulce poskočili na čtvrté místo.

Samozřejmě se bude říkat, že ti před námi klopýtají, ale my jsme si ty dva zápasy uhráli, oni ne. Proto jsme teď čtvrtí, ale zápasů je ještě dost. Čekají nás čtyři kola a pak uvidíme, k čemu to povede.