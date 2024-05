/ROZHOVOR/ Nespokojenost s prvním poločasem, po pauze to bylo lepší. Takhle se vyjádřil trenér Pavel Hapal po představení fotbalistů Baníku Ostrava na Spartě (1:2). Slezané zejména ve druhé půli kousali, na alespoň bod, který by jim lehce usnadnil boj o čtvrtou příčku, ale nedosáhli. „Jsme zklamaní, ale máme ještě dvě utkání, tak se budeme rvát dál. Když to bude tak, jako ve druhém poločase, věřím, že nějaký bod ještě posbíráme,“ řekl.

Choreo fanoušků Baníku Ostrava na Spartě (14. května 2024). | Video: David Hekele

Jak zápas hodnotíte?

Budu krátký. Myslím si, že rozhodl první poločas, kde jsme byli absolutně bez sebevědomí, báli jsme se hrát, vše jsme hráli s gólmanem, kopali jsme dlouhé balony, které Sparta získávala a tak nás dostala pod tlak. Gól byl trochu smolný po odraženém balonu, ale Sparta byla jasně lepší. Kluci si nevěřili, nevím, z čeho to bylo. Paradoxně druhý poločas byl úplně jiný, my byli daleko lepší. Dovolím si říct, že možná i trošku lepší než Sparta, ale rozhodla červená karta a poté druhý inkasovaný gól.

Tím asi bylo rozhodnuto…

I o hráče méně jsme Spartu trápili a možná jsme mohli pomýšlet na bod, ale v oslabení už to bylo těžké. Jsme zklamaní, ale máme ještě dvě utkání, tak se budeme rvát dál. Když to bude tak, jako ve druhém poločase, věřím, že nějaký bod ještě posbíráme.

Jak moc budete Kpozovi vyčítat tu situaci při červené kartě?

Bylo tam víc chyb. Měli jsme standardku a zajištění jsme tam byli jeden na jednoho. Mělo tam být víc hráčů, zbytečně jsme šli do velkého rizika. A červená karta? Nevím, já jsem to neviděl, ale aspoň podle toho, co mi říkali, tak se drželi navzájem. To už ale neovlivním. Je to škoda. Navíc jsme hned vzápětí dostali gól, tam se zase zkoumal ofsajd. Tu situaci jsem viděl na videu, a podobně nám nebyl uznán gól v Jablonci. Nevím… Ale je to škoda, protože druhý poločas byl dobrý. Oživili jsme to střídáním, to nám pomohlo hodně, ale nestačilo to ani na bod.

Trojí střídání v poločase jste volil z taktického důvodu, nebo šlo o výkony?

Nelíbil se mi výkon. Jedno střídání bylo vynucené, protože Bláža (Blažek) se zranil a Frýda (Frydrych) ho výborně zastoupil. To bylo v pořádku. Další dvě střídání byla pro slabší výkon, chtěli jsme mužstvu dát impulz. Nebylo to o tom, že by jen Buchtič (Buchta), nebo Tomáš Rigo hráli špatně. Víc hráčů nesneslo měřítko. Ani z pohledu kvality, kterou máme, ale spíše ze strachu. Jak jsem řekl, báli jsme se hrát.

Dva góly vstřelil Birmančevič, v těch situacích byl i Kuchta, třetí do party Haraslín chyběl. Jak je těžké je bránit?

Je to těžké, jsou to kvalitní hráči. Dneska nám dal Birmančevič dva góly, ale to není z toho důvodu, že bychom ho neubránili. Byly to situace po střele, třeba první gól. Zablokovali jsme to, ale dostal se na dorážku. Byl tam dřív, než naši hráči. Jinak v poli jsme ho ubránili, tam jsme problém neměli.

Trenér Pavel Hapal.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Co jste říkal na gól Michala Frydrycha? Už jste ho viděl někdy takto zakončit?

Byl v prostoru, kde měl být, a zakončil to nádherně. To už je individuální zdatnost toho hráče. Na tréninku jsem ho už viděl zakončovat podobně, takovými polonůžkami, ale důležité bylo, že trefil balon za tyč, takže krásný gól.

Boleslav ztratila, což se nečekalo. Mrzí ta porážka o to víc, že jste zaváhání soupeře nevyužili?

Neřekl bych, že nečekaně. My jsme se na ten zápas chviličku dívali a myslím si, že Slovácko bylo lepším mužstvem, takže vyhrálo zaslouženě. Z tohoto zápasu mě mrzí první poločas, což hráči ví a cítí, druhý byl dobrý. Byli jsme pro Spartu nepříjemní a zlobili jsme ji. Najednou bylo na Spartě cítit napětí, že by mohli o výsledek přijít. Jinak mně ale mrzí domácí zápas s Boleslaví. kde jsme měli tři čtyři vyložené šance, hráli jsme slušně, ale bohužel jsme nevyhráli.

V zápase jste přišel o Kpoza i vykartovaného Boulu, možná o Blažka. Jak se vám bude skládat sestava pro utkání v Plzni?

Prostor dostanou jiní hráči. Kádr máme široký, kluci tu jsou, čekají na šanci, takže půjdou do hry jiní.

Bude se hodit návrat Tanka?

Každopádně. Je to nepříjemný útočník, velice rychlý, svým pohybem dělá obráncům soupeře vždycky problém, takže bude připravený. Skočil mu trest a uvidíme, jestli ho využijeme hned od začátku v Plzni.

Čekají vás poslední dva zápasy nadstavbové skupiny o titul, tak v jakém psychickém rozpoložení do nich tým půjde?

Teď nevyhráváme, neudělali jsme body, nicméně se dá navázat na druhý poločas. Když takhle budeme hrát, je potřeba si vytvářet šance a proměňovat je, protože doma s Mladou Boleslaví jsme jich měli dost, abychom zápas otočili a mohli vyhrát. V koncovce musíme přidat.