/ROZHOVOR/ Zklamaný a kritický. Trenér fotbalistů Baníku Ostrava Pavel Hapal mluvil sice po zápase s Jabloncem klidně, bylo však znát, že sobotní porážku 0:1 těžko kouše. Zvlášť, když konkurenti jako Olomouc či Slovácko ztráceli, a Slezané se mohli posunout minimálně do neděle na třetí místo tabulky. „Mrzí nás to,“ prohodil mimo jiné zkušený kouč, který tak po Radoslavu Kováčovi neporazil ani dalšího kamaráda, jmenovce Látala.

Fanoušci Baníku Ostrava před utkáním s Jabloncem. | Video: David Hekele

Trenér Jablonce Radoslav Látal prozradil, že jste si řekli, že si nebudete nadávat. Dodrželi jsme to?

Jako kamarádi jsme si v životě mimo hřiště určitě nadali, ale dneska to nebylo. My dva jsme nebyli emotivně nastaveni proti sobě, že by to mělo jiskřit. Že to jiskří v jiných zápasech, to je normální, ale mezi námi určitě ne.

Zároveň se vyjádřil, že Baníku ty body nebudou chybět tolik, jako Jablonci, že jich máte dost…

To je vždycky taková fráze, chtěli jsme mít o tři body víc, ale má je Jablonec. Možná v této fázi je potřebují víc, my však chtěli udržet domácí neporazitelnost a zvítězit. Šli jsme za tím, ale dopředu to bylo málo.

Když už vás tedy někdo porazil, tak vás může uklidnit, že zrovna Radoslav Látal…

Jakože jsem spokojenější?

Že to bolí méně…

Ne, bolí to stejně. Každý teď hájíme jiný zájem. On je trenér Jablonce, já Baníku Ostrava, takže mě to mrzí. Vůči fanouškům, hráčům, protože byli skleslí, ale udělali jsme hloupé chyby a ty nás stály body.

Uklidňuje vás aspoň, že zápasy proti kamarádům Kováčovi s Látalem máte za sebou?

Proč? Já mám na všech lavičkách kamarády, nebo lidi, které znám. Respektuji všechny. S nimi jsem možná víc spřízněn, ale o tom to není.

Jak jste tedy viděl zápas?

Jsem zklamaný z výsledku, i když musím říct, že mužstvo podalo slušný heroický výkon, ale dopředu toho bylo málo. Skoro jsme si nic nevytvořili, byli jsme nepřesní, naopak Jablonec velice dobře bránil. My jim nabídli dvě brejkové situace a z jedné nás potrestali. Směrem dopředu toho bylo od nás málo, možná kdybychom měli větší držení míče, měli bychom toho víc. Nějakou kloudnou gólovou šanci jsme si nevytvořili. Jablonci gratuluji.

VIDEO: Pivo ve skle! O Food zónu Baníku byl zájem, dorazili Svěrkoš i Brabec

Jablonec vyrukoval ve středu hřiště s Jakubem Martincem. Zaskočilo vás to?

Ne, ne. Se začátkem nahoře jsme nepočítali, ale v úvodu jsme s tím problém neměli. Věděli jsme, že Martinec v některých zápasech, nebo v určitých fázích, skákal do středové řady. Spíše jsme čekali, že se objeví na defenzivním záložníkovi. Vypadalo to, že to bude překvapení, ale poradili jsme si s tím. My jsme se chtěli prezentovat vlastní hrou, hrát dopředu, to se dařilo, ale vždy v předfinální fázi přišla špatná přihrávka, nebo nám to dlouho trvalo. Hráli jsme na spoustu doteků. Někdy to chtělo zrychlit, zjednodušit, dostat balon za obranu, ale to se nedařilo. Navíc to byl hrozně rozkouskovaný zápas. Samý faul, přerušení…

Jablonec vám ale nic nedaroval…

Nedaroval. Bránili dobře. Oni ale po celou soutěž nedostávají mnoho branek. Nebýt pěti gólů se Spartou, nebylo by jich moc. V defenzivní činnosti jsou dobří a teď nás potrestali ze dvou brejkových situací. My tam měli také zakončení, střely, ale buď jsme trefili gólmana, zablokovali nám to, nebo jsme nebyli přesní.

Jablonec se dvakrát třikrát hnal sám na Letáčka. Nebyl problém v postavení obrany, nechtělo to rychlejší reakci?

Nevím, musím se na to podívat. U situace v první půli, kdy jsme je chtěli vystavovat do ofsajdu, tak mi bylo řečeno kluky v kanceláři, že to ofsajd byl. Gólová akce ale netuším, ještě jsem to neviděl, možná to bylo hraniční. Nejsem si jistý. Na lavičce jsme viděli horší záběry, protože zrovna padla mlha. I ve druhém poločase, když jejich útočník šel na Letáčka, tak jsme je chtěli vystavovat do ofsajdu. Karel Pojezný udělal pozdě pohyb dopředu. Těžko se na ofsajdové postavení hraje.

Trenér Baníku Pavel Hapal.Zdroj: Deník/Petr Kotala

Co Baníku opět nešlo, jsou standardní situace. Jedenáct rohů, ale nic z toho. Souhlasíte, že to nebylo O.K.?

Když nedáme gól, nebo neohrozíme bránu, nikdy to není O.K. Nakonec jsme z vlastní standardky dostali gól, to je individuální chyba. Věnujeme se tomu, Ewerton to měl ale centrovat, což se nestalo, ztráta míče, brejk a branka. Na trénincích to pravidelně kopeme… Možná to je způsobeno i tím, že když na hřišti není Laco Almási, nebo Klímič, tak tu výškovou převahu nemáme. Některé standardky nám zahrává Karel Pojezný, což je z důvodu, že nám hlavou ještě ze standardky nikdy nedal. A má dobrou levačku, tak toho využíváme. Někdy je to o kvalitním kopu, jindy o náběhu, ale měli bychom se prosazovat víc.

Místo vykartovaného Jiřího Bouly nastoupil v záloze Matěj Šín, kdekdo asi čekal Filipa Kaloče. Proč?

Šíňas je ofenzivnější, na tu pozici jsme dali Rigiho (Riga), který ji hrával pravidelně. Chtěli jsme zofenzivnit naši hru, což se dařilo, ale Šíňas byl tím, kdo v některých situacích to hrál na moc doteků. Někdy to mohl zrychlit, nicméně podal slušný výkon. Nebylo to nic, co by nás překvapilo a museli jsme ho hodnotit negativně.

Filip Kaloč byl ještě před pár měsíci nepostradatelným, teď nenastoupí, ani když vypadne jeho konkurent. Jak to nese?

To se musíte zeptat jeho, ne mě. Hraje jedenáct lidí, my se rozhodujeme pro nějakou sestavu a měli jsme to v hlavě. Na předzápasové přípravě jsem to i řekl, že jsme se takto rozhodli z taktických důvodů. Kali se tam nedostal, uvidíme v dalším zápase, jestli se rozhodneme pro něj, aby dostal prostor. Asi každý hráč, který nehrává, to nenese dobře, ale v kabině nic nenarušuje, trénuje poctivě a maká, takže příležitost zase dostane.

Střídáte pravé beky, jednou hraje Jan Juroška, podruhé Gigli Ndefe. Je to taktický záměr?

Myslím si, že Jury odehrál dobrý zápas v Teplicích, ale věděli jsme, že nalevo bude hrát Polidar, který je rychlostní a pohyblivý typ. Chtěli jsme ho zavřít Giglim. To se dařilo. Nakonec Polidar měl největší šanci hned po střídání, kdy to Jury nezavřel. Ale je to určitá taktika vůči soupeři, navíc nás ve středu čeká další utkání.

Sbíráte body venku, ale doma jste podruhé v řadě ztratili…

Je to velká škoda. Už jsem říkal, že chceme potvrdit ty vydřené body z Teplic. Hráči makali, snažili se do poslední minuty se zápasem něco udělat, ale jak jsem říkal, chybí nám být přesnější ve finálce, kolmější, rychlejší, dostat se do zakončení. I když jsme s Pardubicemi dali gól, tak jich v těchto dvou zápasech mohlo být víc.

Nemrzí porážka o to víc, že Slovácko a Sigma ztratily?

Mrzí, všechny nás to mrzí. Jo, mohli jsme se přitáhnout výš, mohli jsme být před nimi, ale mě víc mrzí, že dnes jsme neměli prohrát. To je chyba, ale i fotbal. Je třeba se z toho oklepat, skončila jedna série, která byla dlouhá, a je třeba nastartovat novou.

Plánujete ve středu v poháru proti Zlínu protočit sestavu?

Máme něco v hlavě, nemyslím si, že to bude nějak extrémně protočené, ale nějaké změny budou.

Měli jste v Olomouci zvěda?

Celý zápas jsme viděli, před našim utkáním jsme měli čas. Zlín uhrál bod svou defenzivní prací, odmakali to tam, ale mě to nepřekvapuje, protože Zlín býval v Olomouci historicky úspěšný. Moc tam neprohrává. Vždy o gól, nebo tam remizoval, případně se jim podařilo zvítězit. Čekal jsem, že pro Sigmu to bude těžké. Je třeba se na ně nachystat. Budou povzbuzeni, my zklamaní, ale znovu to začíná na stavu 0:0.

Do tréninku se s vámi zapojil z béčka Michal Málek. To je odměna za výkony?

To se nestalo poprvé. Tím, že jsme společně na Bazalech a máme možnost ty tréninky vidět, tak hráče do našeho tréninkového procesu zapojujeme. Byl tam i Šudák. Příště to zase protočíme. Jde i o to, abychom nenarušili proces béčka. Jsou to mladí odchovanci, kteří v soutěži prokazují kvalitu, když ji vedou. Máme je pod drobnohledem.