Jen pár hodin po stvrzení postupu do pohárové Evropy spustil fotbalový Baník Ostrava prodej permanentních vstupenek. Po pěti letech hnul s cenou. "Celoroční vstupenky na Baník budou znovu patřit mezi ty nejlevnější v celé FORTUNA:LIZE, byť po delší době dochází k mírnému zdražení," informoval klub na svém webu.

Fanoušci Baníku na hřišti. | Video: David Hekele

Nový fanoušek zaplatí 2730, 3250, nebo 3750 korun, záleží na typu tribuny. Pokud jste stávající permanentkář, cena se pohybuje od 2290 do necelých tří tisíc. Takové hodnoty nyní zveřejnil ostravský klub. Jeden zápas tak fanouška může vyjít i třeba na 150 korun v průměru.

„Troufnu si říct, že v porovnání s jinými segmenty zábavy či sportů to je pořád opravdu velmi příznivá cena. Nákupem permanentky se dají v porovnání s jednorázovým vstupným na tribunách A a B ušetřit i dva až tři tisíce korun, samozřejmě dle místa v hledišti. Věříme, že to může být dostatečná motivace i pro potenciální nové členy v řadách našich permanentkářů,“ uvedl pro klubový web výkonný ředitel Baníku Michal Bělák.

Obsah permanentky je podobný, jako v minulých letech. Domácí zápasy A-týmu v základní části i nadstavbě FORTUNA:LIGY, domácí přípravné utkání, stejně jako v MOL Cupu a zápasy B-týmu, který po postupu do druhé ligy čekají atraktivní zápasy s Opavou, Zlínem, Brnem i rezervami Sparty, Slavie a Olomouce.

Fanoušky určitě zajímá, jak je to se vstupem na zápasy předkola Evropské konferenční ligy. "Do benefitů permice bude náležet rovněž přednostní právo na rezervaci svého celoročního místa a sleva 10% na vstupné v předkole Evropské konferenční ligy, plus sleva 10% na nákup ve fanshopu," popsal klub na webu.

"Systém předprodeje zůstává stejný jako doposud, utkání budou znovu rozdělena do kategorií I (Slavia, Sparta, Plzeň) a II (zbytek). Mírný nárůst vstupného se logicky dotýká i jednorázových lístků," dodal Baník s tím, že stávající permanentkáři mají svá aktuální místa blokována do 20. června.

Ceník permanentek na Baník Ostrava v sezoně 2024/25.Zdroj: David Hekele

Ceník vstupenek na Baník Ostrava v sezoně 2024/25.Zdroj: David Hekele