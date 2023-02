Jak tedy hodnotíte tento zápas?

Výsledek je pro nás nádherný, ale netvořil se určitě jednoduše. Myslím si, že zejména na začátku druhé půle nás Teplice zmáčkly a měly tam situace, ze kterých kdyby padla branka do naší sítě, bylo by to zase nervozní. Výborně jsme ale do zápasu vstoupili, měli jsme velkou gólovou šanci, tu jsme neproměnili. A když to vezmu z pohledu prvních dvou utkání, ať už Zlín, nebo teď Teplice, tak pokud nedáte čtyři pět tutových šancí, s psychikou to trochu zamává. To z nás bylo cítit a zdůrazňuje to závěr utkání, kdy jsme si za stavu 4:0 dovolili něco, co v úvodu ne. Je vidět, že hlava hráčů funguje a pracuje, ale za výsledek jsem rád. Ovšem než pět vstřelených branek je pro mě důležitější nula vzadu. Konečně jsme neinkasovali. Lašty tam v těžkých situacích udržel balon, nevypadl mu a nepustili jsme tak Teplice k dorážce.

Baník na jaře poprvé vyhrál! V Teplicích nasázel pět branek, zářili Klíma a Cadu

Zažil jste někdy poločas pět nula?

No, spíše si pamatuji kdysi dávno, když jsem byl v Žilině, že byl poločas proti mně a inkasovali jsme pět branek. (usmívá se) Myslím, že to bylo v Lize mistrů. Ale to už je dějepis. Je to neobvyklé, ale možná i pro Baník to bude historický poločas. Někdo to už googlil a snad někdy dávno proti Vítkovicím se podařilo nastřílet pět gólů za půli. Nebývá to pravidelností.

Jste rád, že hráči chtěli dávat góly. Že stoper zvýší vedení v nastavení na pět nula, o něčem to vypovídá…

Určitě. A takhle chceme hrát pořád, od první do poslední minuty. Samozřejmě klukům začalo chutnat, když vedou takovým rozdílem. Lišák (Lischka) ale skóroval, pokud se nepletu, po standardce, kdy se tam zase dostal. Jsme za to samozřejmě rádi. Doufám, že to bude na psychice hráčů znát.

Lukeš: Tak hnusný gól by snad ani neměl platit. Od Baníku jsem ale čekal víc

A co nasazení, jelikož tým zablokoval řadu střel?

Celkově jsem spokojený s přístupem, s tím jsem neměl problém ani ve Zlíně, i když tam mi možná vadil první poločas, který byl z naší strany asi až moc opatrný. Ale ani dnes nemám hráčům, co vytknout. Směrem dopředu, ani dozadu. Možná v pasáži druhého poločasu, kdy tam Teplice měly tlak, tak tam by byla škoda, kdyby si vytvořily stoprocentní gólovou šanci. K tomu nedošlo, neinkasovali jsme a tyto zápasy rozhoduje jedna situace, jeden gól. Naštěstí jsme ho dali my a pak už se to nabalovalo. Ale byla to dřina, než jsme ho vstřelili.

Kalkulovali jste i s tím, že Teplicím mohou kvůli oslabenému kádru docházet síly?

Sestavu Teplic jsme odhadli, protože jsme věděli, že jim chybí vykartovaný útočník (Abdallah Gning), ale netušili jsme, že druhý útočník je zraněný (Filip Žák). Ovšem prostor dostali jiní hráči a víte, jak to je… Někdy to bývá, že noví kluci, kteří nehráli, se prosadí. Tady to mohl být mladý Vachy (Vachoušek). Pořád hrajete jedenáct na jedenáct, i když můžete říct, že ti, kteří nastoupili, takovou kvalitu nemají. Zápas byl pro nás těžký, ale nakonec s krásným výsledkem. Rychle ho odfajfknout a soustředit se na Jablonec.

Fanoušci Baníku ve Zlíně: Ze Vsetína na běžkách pozadu, smáli se. Vrbu mají rádi

Říkáte, že jste trefil sestavu. A co rozestavení, jelikož Teplice nehrají se čtyřmi obránci?

Ne, nehráli to, ale podle toho, kteří hráči nastoupili, jsme o tom hodně uvažovali. Vím, že pokud nehrál mladý stoper (Chaloupek), který hrál na Bohemce, tak by museli hrát tříobráncový systém se dvěma leváky, což je dost složité. My hrajeme na čtyři obránce se dvěma levonohými stopery. Mysleli jsme si, že to trenér posune. To nakonec byla pravda.