Vrba o výhře: Pro Baník krok, ne skok. Fanoušci? Chápu, ale musí to mít hranice

Kam patří podle vás?

Vždy to byl klub, který hrál nahoře a před těmi fanoušky se hrálo těžce. Baník nezačal dobře sezonu, snad nám výhra pomůže a začne se nám dařit.

Jak na vás Baník působil zvenku, pohledem soupeře, a jak teď, po vašem příchodu?

Jsem tu dva tři dny, nemohu to říct přesně. Baník je obrovský klub s historií a to jsem věděl. Když mi zavolal trenér Vrba, tak jsem už nic jiného neřešil a chtěl jít tady.

Baníku se úvod sezony nepovedl, bylo to znát v kabině?

Musím říct, že ne. Atmosféra nebyla špatná. Kluci makali, viděl jsem, že v kabině byla dobrá atmosféra, všichni se navzájem podporovali. Věděli jsme o co dneska jde a že to musíme zvládnout.

Pojďme k vám. Proč to ve Slavii nevyšlo?

Nebylo to podle mých představ. Nehrál jsem tolik, kolik bych chtěl, proto jsem chtěl najít klub, kde budu pravidelně hrát. Věřím, že jsem ve Slavii ještě neskončil.

Vidíte to tedy jako cestu, jak se porvat o místo ve Slavii?

Hlavně chci pravidelně hrát. Pro fotbalistu je špatně, když sedí a nehraje. Nebyl jsem spokojený s minutáží ve Slavii. Proto jsem se rozhodl jít sem. Chci pomoct Baníku i sobě a uvidíme, co potom bude.

Měl jste i jiné nabídky, než z Baníku?

Ano, nějaké zahraničí se tam řešilo. Ale protože čekáme s přítelkyní dítě, tak nechtěl jsem cestovat někam daleko. Když trenér Vrba zavolal, tak jsem nic jiného neřešil.

Trenér Vrba s úsměvem naznačoval, že se zas až tolik neznáte, že jste se ve Spartě jen párkrát potkali a pak jste se rozhodl odejít do Slavie. Jak to je?

Znám ho a vím, co od něj čekat. Už několikrát jsem řekl, že pod trenérem Vrbou jsem hrál svůj nejlepší fotbal. Mám rád trenéra, který chce hrát ofenzivní fotbal a chce dávat hodně gólů. Pro mě je to skvělý trenér a vyhovuje mi.

Kouč také říkal, že jste ho tím odchodem ze Sparty trochu naštval. Probírali jste to?

Ne, to ne. Vím, že mě tam tehdy chtěl, ale byly tam jiné věci, které už nechci rozebírat.

Jste krajan Nemanji Kuzmanoviče, jak jste si s ním rozuměl na hřišti?

Jo, Kuzma je můj velký kamarád. Vídávali jsme se, když třeba přijel do Prahy. Řekl mi hodně dobrých věcí o Baníku. Že je tu dobrá parta, a že neudělám chybu, když sem přijdu. Do toho zavolal Vrba a jsem tu. Doufám, že se nám bude dařit.

Balkánců je v Baníku nyní více, kromě vás a Kuzmanoviče je tu i Šehič a Miškovič. Máte svou skupinku v týmu?

Ne to, ne. Je to pro mě dobrý, ale já už umím česky. Kdyby to bylo na začátku mého působení v Česku, tak by mi to asi hodně pomohlo a samozřejmě jsem rád, že je nás tady více. Ale bavíme se mezi sebou všichni. Neděláme party, jsme jako jeden tým a myslím, že to proti Pardubicím bylo vidět.

Byl jste někdy v Ostravě i mimo fotbal?

Město moc neznám. Teď mám ale dost času, abych ho poznal.

Jak jste se cítil herně? Před střídáním už vás braly křeče?

Než jsem v 70. minutě střídal, už jsem to cítil. Dlouho jsem nehrál a moc se těšil a doufám, že to bude ještě lepší.

Příští týden jedete na Spartu, jak se osobně těšíte?

Tam pro mě nikdy nebude skvělá atmosféra. Už jsem tam hrál se Slavií, vím, co mě čeká a jsem na to připravený.

Bude horší tam přijet v dresu Slavie, nebo v dresu Baníku?

No… (směje se) To uvidím za týden, až tam přijedu.