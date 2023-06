Byli pár minut od toho, aby už bylo hotovo, pozdní trefa záložníka Adama Zelenky do sítě Pardubic (1:1) ale vše změnila. A nadále jsou ve hře. Fotbalisté Baníku Ostrava do devatenácti let stojí před životním úspěchem. Pokud v sobotu (13 hodin) zvítězí v přímém střetu na hřišti lídra tabulky, pražské Sparty, budou slavit ligový mistrovský titul.

Kotel Baníku proti Pardubicím (28. května 2023) | Video: David Hekele

Pokud by se vše podařilo, šlo by o podobný úspěch staršího dorostu teprve po dvaceti letech. „To, že jsme v této pozici a máme šanci si titul vybojovat, je důsledkem celosezonní práce týmu a trenérů Frajta, Kováře, Rataje a Schmuckera. A je třeba jim za to poděkovat,“ řekl pro klubový web nynější trenér Václav Stráník, který k týmu přišel až v průběhu jarní části.

Ve hře je také mládežnická Liga mistrů. „Pro kluky je to obrovská šance. To, že ji máme, je výborný výsledek práce celého mládežnického úseku Baníku, náš tým chce ale ještě víc. A z kluků to odhodlání cítím. Je to velká šance,“ zopakoval Stráník.

Týmu pochopitelně věří, opírá se i o zmíněný zvládnutý zápas s Pardubicemi, které na Spartě před nedávnem uspěly. „Kluci věděli, jaká je situace, věděli, že musí na pardubický vedoucí gól z penalty zareagovat, jinak šanci na titul ztratí. Ale skvěle to zvládli v hlavách, ukázali charakter, nakonec se jim to povedlo, a teď se mohou těšit na svůj velký zápas,“ prohlásil Václav Stráník.

Baník navíc může hnát i vědomí, že Pražany na podzim doma porazil. „O to víc si mohou kluci před jarní odvetou věřit, i když kvalita Sparty je nezpochybnitelná a bude to opravdu těžké. Ale všichni se o to pojedeme poprat. Víme, o co hrajeme,“ zakončil trenér devatenáctky.