Lukeš: Baník má povinnost vůči fandům, ale obouchal bych mladé. Kouč? Mám přání

V 11. minutě Fleišman vyslal pas dopředu, míč nezachytil stoper Martinec, čehož využil Buchta a přehodil Hanuše. Pak se o slovo přihlásil i Smékal, který měl s gólmanem Severočechů tři minisouboje.

Dvakrát mu asistoval Fleišman, Hanuš si s hlavičkami dvacetiletého útočníka, který nahradil zraněného Almásiho a vykartovaného Klímu, poradil, stejně jako s pasem ze obranu, který Smékal málem dostihl. Pokud by se to povedlo, postupoval by osamoceně na hostující branku.

ZNÁMKOVÁNÍ BANÍKU: Premiant i propadlíci, nováček a mladíci obstáli. Co říkáte?

Ve druhé půli tempo opadlo, spíše se diskutovalo se sudím a žlutilo, místo aby byl k vidění fotbal. Dvacet minut před koncem se tak fanoušci pobavili po svém – pyrotechnikou. Až v závěru mířil mimo z dobré pozice Houska, vzápětí mohl domácí triumf potvrdit Šín, ale Surzyn mu míč z prázdné branky vykopl.

Takács po premiéře za Baník: Vyrovnaný stav jsme měli pohlídat déle. Koleno drží

Baník Ostrava – FK Jablonec 1:0 (1:0)

Branky: 11. Buchta. Rozhodčí: Batík – Pečenka, Arnošt. ŽK: Ndefe, Lischka, Jaroň, Fleišman – Surzyn, V. Kadlec, Houska, Zelený. Diváci: 4098.

Baník Ostrava: Laštůvka – Ndefe, J. Pokorný, Lischka, Fleišman – Kaloč, Boula (64. Budínský) – Jaroň (71. Šín), Kuzmanovič (64. Falta), D. Buchta (80. Takács) – Smékal. Trenér: Galásek.

Jablonec: Hanuš – Surzyn, Martinec, Zelený, Krob (78. Kubista) – Považanec – Malínský, Kratochvíl, Houska (85. D. Ikaunieks), Pilař (62. Černák) – Silný (62. V. Kadlec). Trenér: Rada.