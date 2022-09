Zdroj: David Hekele

Fanoušci se pak ještě v prvním poločase předvedli povedenou choreografií, kde připomněli historii. Že se pak čtyři minuty kvůli zadýmenému stadionu nehrálo, nikoho moc netrápilo. A to ani v momentě, kdy další kouř – byť tentokrát bez přerušení hry – byl k vidění i po přestávce.

Zatímco před dvěma týdny a po ostudné prohře 1:2 se Zbrojovkou častovaly tribuny hráče skandováním „sundejte dresy“, tentokrát si Laštůvka a spol. mohli užít pohodlnou děkovačku. A to i díky zásahu vedoucího mužstva Tomáše Bernadyho, který zastavil a odtáhl od fotbalistů jednoho z fanoušků. Patrně z Polska. Ten si pak vyměnil dres s obráncem Michalem Frydrychem, kapitán Jan Laštůvka pak za šálu dal jinému fanouškovi svůj brankářský trikot.

Chování příznivců ocenil i trenér Pavel Vrba. „Baníku bych přál, aby se opakovaly zápasy, jako byl tento. Abychom vyhrávali, abychom těšili doma fanoušky, aby nám chodilo aspoň těch sedm tisíc, byť tohle byl možná méně lákavý zápas, než jiné. Přeji si, aby na nás fanoušci nezanevřeli, jako v minulých zápasech, kdy jsem se cítil spíše jako člověk, který tu nemá co dělat. To myslím na fanoušky, nikoli na vás, i když mi to také občas dáte sežrat se vším všudy,“ říkal novinářům na tiskové konferenci.

„Ale já nemám problém s tím, když fanoušci dají najevo, že jsou nespokojeni s výkonem, nebo výsledkem. Ale potíž je, když už vtrhnou na hřiště a nevíte, co se může stát. To se mi nelíbilo. Samozřejmě respektuji jejich pokřiky, nespokojenost, chápu je. Když nevyhráváte doma, mně by to také nebavilo. A nebaví. Také jsem naštvaný. Musí to ale mít hranice, než abychom se báli, že se něco stane. To není optimální,“ prohlásil.

„Buďme fanoušci a hráči Baníku a dělejme vše pro to, aby se Baník dostal tam, kam chceme,“ uzavřel Pavel Vrba.

Kulisa ve Vítkovicích zaujala i křídelníka Srdjana Plavšiče, který hrál v Ostravě poprvé. „Musím říct, že to bylo skvělé, hlavně ty tribuny a fanoušci mi udělali radost. Doufám, že začneme vyhrávat a dostaneme Baník tam, kam patří,“ pronesl Srb.