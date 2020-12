Opavě patřil úvod zápasu. Byla aktivnější. Už v první minutě střílel do gólmana Dordič, o pár chvilek později hlavičkoval nad Holík. Domácí měli nadále více ze hry.

Ve 14. minutě kopl do hlavy Pokorný ve vápně Dordiče. Do akce šel VAR a sudí Franěk nařídil penaltu. K její exekuci se postavil Žídek, jehož přízemní střelu k levé tyči Laštůvka vyrazil. Po půlhodině hry šla Opava po chybě hostující defenzivy do přečíslení, Holík situaci nevyřešil dobře a Laštůvka v pohodě balon zkrotil.

Baník byl bez života, prakticky Fendricha neohrozil. To Opava hýřila aktivitou. Ve 36. minutě musel nuceně ze hry kvůli zranění Zavadil. V nastavení prvního poločasu nakopl Pokorný ve vápně Opavy Mondeka, viděl druhou žlutou a zápas pro něj předčasně skončil.

Derby objektivem opavského fotografa Petra Widenky:

Do druhého poločasu nastoupil místo neviditelného Kuzmanoviče zkušený Fillo. Opava nadále měla míč více na svých kopačkách, ale už tolik neběhala, vypadla z rytmu. Málo se tlačila do pokutového území soupeře. Až v 67. minutě vypálil Holík, Laštůvka vyrážel balon na rohový kop.

O devět minut později přišel pro Opavu šok. Juřena nesmyslně ve vápně fauloval Filla, do akce šel znovu VAR, penalta byla posvěcena a De Azevedo ji s přehledem proměnil. Na domácí padla deka. Nicméně přišlo vyrovnání. Na centrovaný míč si naběhl Žídek a trefil se přesně. A to nebylo vše.

V samotném závěru fauloval Ščudla. K rozehrání trestného kopu se postavil Fleišman. Míč nasměroval do břevna a odražený balon usměrnil do sítě Svozil, který nasměroval Baník ke třem bodům. Zápas byl ve znamení emocí, které nechyběly ani po závěrečném hvizdu, kdy došlo u střídačky domácích k hromadné strkanici.



HLASY TRENÉRŮ

Radoslav Kováč (Opava): „Musím říct, že jsem zlomený jako šíp. Zápas, který jsme měli na sto procent zvládnout, prohrajeme. Jako bychom se ve druhém poločase báli vyhrát. Jsem z toho úplně zničený.“

Luboš Kozel (Baník Ostrava): „S výsledkem musím být spokojený. Na ten průběh zápasu a okolnosti, které byly, jsme z toho dokázali vytěžit maximum. Byla to válka, pro fotbal tam moc místa nebylo.“

SFC Opava – Baník Ostrava 1:2 (0:0)

Branky: 86. Žídek – 78. De Azevedo z pen., 90. Svozil. Rozhodčí: Franěk – Nádvorník, Dobrovolný. ŽK: Žídek, Dordič, Helešic, Rataj, Ščudla. Zavadil – Pokorný, Laštůvka. ČK: 45. Pokorný (Baník). Bez diváků.

Opava: Fendrich – Hrabina, Didiba, Žídek – Tiéhi – Mondek (75. Ščudla), Zavadil (36. Řezníček), Helešic (75. Harazim) – Holík – Dordič (74. Rataj), Juřena. Trenéři: Alois Skácel, Radoslav Kováč.

Baník Ostrava: Laštůvka – J. Pokorný, Svozil, Stronati – Holzer, Jánoš, Tetour (92. Buchta), de Azevedo (89. Tijani), Fleišman – Kuzmanović (46. Fillo), O. Šašinka (56. Zajíc). Trenér: Luboš Kozel.