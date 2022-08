Kouč Baníku Vrba: Efektivita úžasná, vyloučení nám uškodilo. Proč musel na šití?

„Kdy se to zastaví? Já myslím, že velice rychle,“ smál se Pavel Vrba. „Samozřejmě bych chtěl, aby se to nezastavilo, ale čtyřstého zápasu se snad ani nemohu dožít. Při tom, co zažívám na lavičce, to snad ani nejde,“ dodal zkušený trenér, který po třetí brance svého týmu málem přišel o zuby

„Jeden z mých kolegů měl takovou radost, že vystřelila jeho pěst do mých úst. Naštěstí se ale nic nestalo, byť jsem musel na šití. Ale já mám náhradní zuby, čeká mě návštěva zubaře, takže by to určitě dal dokupy,“ popsal Vrba, jenž navázal na vítězné zápasy s označením 100 a 200.

„Takže další výhra bude až při čtyřstovce, jo? To budu dlouho čekat,“ pokračoval dobře naladěný Pavel Vrba.