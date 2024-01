Podpora tisíce kilometrů od Ostravy. Za Baníkem dorazili fanoušci i do Beleku

/PŘÍMO Z TURECKA/ Po roce zamířili fotbalisté Baníku Ostrava do malebného prostředí Turecké riviéry. Do Beleku, zhruba půlhodiny autem cesty od Antalye. A nejen oni. Na tým od pátku „dohlíží“ i zhruba dvacítka fanoušků. „Myslím si, že tím jsme výjimeční,“ prohodí jen jeden z nich a lehce si rýpne do rivalů Sparty a Slavie. „Nevím to jistě, ale řekl bych, že jejich fandové asi do Portugalska, nebo Španělska necestují,“ dodává.

Baník proti Oboloni Kyjev. | Video: David Hekele