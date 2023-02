Trenér Baníku Pavel Hapal přiznal, že nadšení z remízy ve Zlíně (1:1) během týdne nepanovalo. „Z výsledku, ale ani první půle, která nebyla podle našich představ. Pak už to bylo lepší, bohužel jsme neproměnili šance,“ podotkl. „Asi je to daň prvního utkání, kdy jsou všichni v očekávání a nám to neladilo. Ale přivezli jsme bod zvenku,“ hledal nějaká pozitiva Hapal.

Od střetnutí na severu Čech očekává, že bude úplně jiným, než v neděli. „Teplice hrají v jiném rozestavení, mají ve svých řadách zkušené a kvalitní hráče, bude to velice těžký zápas. Jsou nebezpečné směrem dopředu, i když jim teď bude chybět asi jejich nejnebezpečnější hráč,“ poukázal na absenci Abdallaha Gninga, který rozhodl poslední měření sil v Ostravě.

Minule na půdě Bohemians obdržel čtvrtou žlutou kartu. „Bude to nevyzpytatelné, protože zase nastoupí někdo jiný, kdo se trenérovi bude chtít ukázat a střelecky se prosadit. O to to může být složitější. Na druhé straně je to rozdílový hráč a asi bude dobře, když nebude hrát,“ dodal Pavel Hapal.

I jemu – jak známo – chybí nejlepší střelec. Ladislav Almási ještě nějakou dobu na marodce pobude. „Ale věřím, že jsme na to nachystaní a konečně urveme všechny tři body venku,“ uzavřel Pavel Hapal.