Dvacetiletý odchovanec Jihlavy, odkud v zimě do Baníku přišel, nicméně obratem putoval na hostování do Pardubic, patří k hráčům, na kterých by Slezané evidentně rádi v budoucnu stavěli. Nic na tom nezměnilo ani rozporuplné jaro, během něhož si Pojezný sice připsal sedm startů a v nich 450 minut v nejvyšší soutěži, většinu dalšího času ale promarodil.

VIDEO: Redaktor Deníku v. „kápo“ Baníku. Kdo urval penaltovou výzvu na Bazalech?

„Odehrál jsem první dva zápasy, pak jsem se zranil,“ řekl, přičemž na návrat došlo se začátkem skupiny o udržení. A ta mu pomohla. „Bylo to vyhrocené, každý bod byl důležitý, byl tam tlak, ale zocelilo mě to. O to víc, když jsme to zvládli. Celkově dobrá sezona, i když jsem toho tolik nenahrál,“ podotkl Karel Pojezný.

První ligové zkušenosti má tak pozitivní. „Proti druhé lize je to rozdíl. Hlavně tady jsou hráči rozumnější. Tam totiž všichni jen běhají, tu už vědí, co a jak,“ popsal své poznatky Pojezný.

Glosa Davida Hekeleho: Baník a první neúspěch 3-5-2? Neleknout se a neustoupit!

Premiéru v dresu Baníku si připsal v sobotu proti Termalice (0:0). Nastoupil do druhého poločasu, celek z Bazalů neinkasoval, navíc Pojezný jedné brance přímo zabránil. Hrál jednoduše, zejména v defenzivě, směrem dopředu se pak pokusil poukázat na svou přednost – konstruktivní rozehrávku.

„Byl to skvělý pocit, zážitek a splněný sen. Ano, bylo to i těžké, protože s kluky nejsme sehraní, jsem tu nový, hledáme se, ale myslím, že to nebylo úplně špatné. Měli jsme tam dobré věci,“ hodnotil mladý obránce s tím, že s Pavlem Vrbou se o své roli ještě nebavil.

Marcel Lička o Česku: Tuzemská liga není meta, ale Baníku bych ne říct neuměl

„Ale já vím, v čem jsem, a v čem nejsem, dobrý. Moc se nepouštím do sprinterských věcí, spíše do rozehrávky po zemi,“ přiblížil Karel Pojezný, jemuž by prý nevadil ani systém na tři obránce. „Je to herní styl, který jsme hráli v Jihlavě. A vyhovuje mi to. Ale i čtyřka je v pohodě. Každé má svoje,“ prohodil jen.

Jako o konstruktivním o něm mluví i sám Pavel Vrba. „Já myslím, že kvůli toho byl Baníkem vybraný. Je to stoper, který dokáže rozehrát, zapojuje se do kombinace, takže je to pro ofenzivu zajímavý typ,“ měl jasno osmapadesátiletý trenér Baníku.

Reprezentant do 21 let se nebránil setrvání v Pardubicích, Baník byl pro něj ale také lákadlo. „Řekl jsem si, že to chci zkusit. Od začátku jsem to tak měl,“ vylíčil Pojezný, kterému nevadí, že jen za dobu, kdy patří Baníku, stojí na lavičce už třetí kouč.

Baník zkoušel nové rozestavení. Nelíbilo se mi to, přiznal Vrba. Yao zmizel

Věc ale vnímá jako danou. „Vše jsem sledoval, ale moc jsem do toho neviděl, takže beru to tak, že teď je trenér pan Vrba. Je to skvělé. Vždyť já ho sledoval ještě, když dělal úspěchy s Plzní, a teď jsem pod ním. Úžasné,“ uzavřel Karel Pojezný.

Baník hraje ve středu čtvrté přípravné utkání v brněnské Líšni (17 hodin). Bude hrát Pojezný, nebo na něj dojde až v sobotu v Havířově proti Žilině?