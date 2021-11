„Začátek zápasu byl dobrý, nevstoupili jsme do něj špatně, nějaké náznaky jsme měli, ale vyloženou šanci asi ne. Po našem gólu z ofsajdu byla Plzeň odvážnější, my ale cítili, že se s nimi dá hrát. Po přestávce jsme více tvořili,“ hodnotil Klíma.

S jakým záměrem jste šel na hřiště?

Šel jsem tam za stavu 0:2, Laco (Almási) zůstal, já šel k němu a bylo jasné, že se budeme tlačit dopředu. Navíc tam byl i Sor, který dokáže hru zrychlit. Pokyn bylo jít dopředu a aspoň vyrovnat, což se podařilo, ale výsledek nás trochu mrzí. Takový zápas bychom měli zvládnout za tři body. Nedá se nic dělat, musíme jít dál.

Po vyrovnání jste cítili, že se dá vyhrát, že?

Na jedné straně ano, na druhé tam byl možná trochu strach. Ani jeden tým nechtěl prohrát. Ne že by se dohrávalo, ale bylo to opatrnější. Bod berou oba, my ale tři chtěli víc. Měli jsme na ně, ale po tom průběhu bod brát musíme.

Baníku se dlouho nedařilo se prokombinovat do šance, vaše možnosti ale byly čisté, viďte?

Plzeň dala brzy gól a pak se nikam nehnali. Ani nepresovali, jen hráli dobře do defenzivy. To jim stačilo. Hráli, co potřebovali, pro nás to bylo těžké. Přišli jsme já a Sor, tak možná znejistili. Byli jsme tam dva vysocí útočníci, tlačili jsme se do nich, a bylo jasné, že ten tlak nemůžou vydržet. Že se objeví okna, to se stalo, a už jen záleželo, jak s těmi možnostmi naložíme. Jsem rád, že jsem s tím naložil gólově.

Můžete přiblížit, jak jste v daných situacích uvažoval? Zakončení vypadala suverénně.

U prvního gólu jsem měl dobrý první dotyk, zakončení ale nebyla bůhvíjaká rána. Chtěl jsem to dát kolem gólmana, ale nebylo to úplně na jistotu. U druhého jsem při přebírání míče věděl, že tam nebude nic na vymýšlení, tak jsem do toho práskl. Chtěl jsem to dát na přední tyč nahoru. Jsem rád, že se to podařilo.

Plzeň překvapila útočníkem Tomášem Chorým na stoperu. Jak se proti němu hrálo?

(pousměje se) Tuto variantu jsme nečekali, ale ani nás to úplně nepřekvapilo. Styl hry jsme měli daný, a že bychom kvůli němu něco měnili, to ne. Věděli jsme, co chceme hrát. Je vysoký, souboje s ním nebyly jednoduché, ale dalo se kolem něj pohybem dostat. I díky tomu jsme dali góly.

Jak vám ty góly pomohou do dalších zápasů?

Doufám, že pomohou. Góly jsem nedával, jen jeden v poháru a jeden v lize. Ode mně se ale čekají, tak snad mi pomohou a budu je dávat pravidelně.

Asi to ale není jednoduché, když vesměs naskakujete do zápasů jako střídající…

Útočníci to tak mají, že jeden nehraje všechny zápasy od začátku. Mohou přijít zranění, karty, v nějakých zápasech jsem od první minuty šel, ale góly jsem neměl. Laco ano. Proto jsem chodil spíše ze střídačky. Bylo otázkou času, kdy je budu dávat a jsem rád, že se to podařilo s Plzní za stavu, kdy to týmu pomohlo k alespoň bodu.

Proti Hradci jste chyběl ze zdravotních důvodů. Už je vše v pořádku?

Jo, jo. Byl tam lehký problém se zadním stehenním svalem, kdy na předzápasovém tréninku jsem dotrénovával, ale nebylo to stoprocentní. Tak jsme se s trenérem domluvili, že na ten zápas nepojedu, abych do toho nešel s tím, že nemůžu hrát naplno. Aby jeli zdraví kluci.

Baníku se v poslední době nedaří vstřelit první branku, jen doháníte ztrátu. Čím to?

To právě nevíme. Upozorňujeme se na to, říkáme si, že musíme mít dobrý vstup, a my ho nemáme špatný. I se Spartou to tak bylo, jenže jsme dostali najednou gól. A teď opět. Pak už soupeř hraje to, co potřebuje. Vedou 1:0, nemusí se nikam hnát, zatímco my to otevřít musíme a tvorba je na nás. Pak se nedaří to dotáhnout do vítězného konce. Alespoň máme bod, protože doma prohrávat nechceme.

Nyní hrajete dohrávku v Karviné, pak ve Zlíně. Asi by to už chtělo zase zabrat a bodovat naplno, co říkáte?

My jsme chtěli vyhrát i teď, protože je to domácí zápas, Plzeň byla v určitém rozpoložení, a pokud ji máme porazit, tak určitě dnes. Proto jsme po zápase neměli z toho bodu takovou radost. Kdybychom cítili, že na ně nemáme a byla by z toho remíza, tak se to bere úplně jinak. Když ale víte, že máte na to je porazit, jenže jste ve výsledku rád za bod, tak se moc neradujete.