Slovácko pyká mimo jiné za to, že při regionálním derby se Zlínem přistál dělbuch v nebezpečné blízkosti fotografa u hrací plochy. Fanoušci se navíc dopustili výtržností a použitím pyrotechniky způsobili přerušení utkání.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.