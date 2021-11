Jeden z masérů karvinského áčka přitom ještě nedávno byl v Baníku jako trenér u mládeže. „Nedomluvili jsme se. Víc k tomu asi říkat nechci,“ konstatuje k této věci stroze pro Deník Poštulka, pro něhož to bude premiéra.

Jako hráč, ale ani v jiné funkci, totiž nezažil, že by byl na straně soupeře Baníku. „Když jsem hrál v Karviné, byl jsem k tomu blízko, ale zápas předtím jsem si urval achilovku. A nepovedlo se to ani na Žižkově,“ vybavuje si. „Ale už je to sto let, že si to člověk nemůže pamatovat,“ dodává s úsměvem Marek Poštulka.

I tím, že nebude na hřišti, nevnímá duel tak třaskavě. „Jsem masér a z této pozice to beru jako každý jiný zápas. Je to prostě fotbal, k tomu moje práce, takže to příliš neprožívám. Vše v pohodě,“ podotýká autor 32 branek ve 107 ligových zápasech.

Z tábora soupeře se zná především s asistentem hlavního kouče Ondřeje Smetany Tomášem Galáskem a trenérem brankářů Vítem Baránkem. S oběma v minulosti hrál. „Žádné hecování ale neprobíhá,“ vylučuje Poštulka.

Za normálních okolností by se dala na Městském stadionu očekávat vysoká návštěva a skvělá kulisa, do všeho ale hodila vidle vládní opatření, kvůli nimž se do ochozů dostanou jen očkovaní, nebo ti, kteří covid prodělali. Fanoušci Baníku tak zřejmě zůstanou mimo stadion. „Zápas to určitě poškodí, ale co se dá dělat… Svět je takový, takže s tím asi nic nenaděláme,“ pokrčí jen rameny Poštulka.

„Každopádně se všichni těšíme. Baník je favoritem, ale budeme se ho snažit potrápit. Nejsme v optimální pozici, škoda zápasu s Libercem, že z toho aspoň ten bod nebyl. Ale je to derby, specifické utkání, takže stát se může cokoliv,“ uzavírá pozitivně Marek Poštulka.