Grafik / grafička (25 hodin týdně) - OZP (max. 2. st. inv.) VYHRAZENO pro OZP s maximálně 2. stupněm invalidity. První kontakt E-MAILEM: kariera@wekool.cz Jsme ostravská společnost WeKool s.r.o..- sociální podnik. Rosteme a hledáme šikovného kolegu/kolegyni na pozici grafik/grafička. Hledáme zapáleného grafika, který už zvládl Adobe skill a prostě ho to baví. Sídlíme v Mariánských horách v Ostravě. Klidně přivítáme i juniora, pokud máš rád design a chceš se učit a rozvíjet. Tak co, jsi tam někde za tou klávesnicí? Ukaž nám, co umíš, ať zjistíme , jestli to bude klapat. Podáme ti pomocnoou ruku a nenecháme tě v tom. V podstatě nonstop věci navzájem konzultujeme a snažíme se o co nejlepší výsledek. Taky v tom máme systém, už nejsme úplní začátečníci. Požadujeme Práci s programy PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, XD (InDesign) Postprodukce fotografií (úprava, retuš, color management) Zabýváme se tvorbou webů, takže cit pro UX Typografie - základní znalost češtiny a pravidel českého pravopisu (korektury) Zkušenosti s grafikou obecně Výhodou je tvorba webů XD Hodí se základní znalost editace videa (AFTER EFFECT) - není podmínkou Ale pokud z toho znáš jen polovinu, nevadí a ozvi se Důležité je, abys byl v pohodě a chtěl /chtěla se rozvíjet v prostředí, které tě bude v tom podporovat. Od nás dostaneš 100% důvěru k využití svých schopností a talentu Nabízíme Adekvátní platové ohodnocení Skvělé a moderní kanceláře Kariérní růst Skvělý kolektiv a podílení se na rozvoji firmy Celodenní přísun výborné kávy Interní a externí vzdělávání Multisport Karta Teambuilding akce A nakonec … Jsme tým lidí různých zájmů a schopností. Díky tomu, že své koníčky promítáme do naší práce, dokážeme v ní být hodně kreativní. A to nás baví. Využíváme všech našich znalostí ve prospěch přicházejících projektů. Máš -li nějaké koníčky - rádi se o nich dozvíme, ať tvou pozici a pracovní náplň nastavíme tak, aby tě opravdu bavila. Zaujali jsme tě? To jsme moc rádi. Zašli nám své CV a napiš, proč právě ty. Budeme se na tebe těšit. 14 000 Kč

