/ROZHOVOR/ V mládežnických letech si ho do Baníku Ostrava nevybrali. Dočkal se až nyní, v dospělosti a ve svých třiadvaceti letech. Obránce Michal Fukala, rodák z Frýdku-Místku, už od zimy věděl, že po šesti sezonách v Liberci pokračovat nebude a vrátí se do kraje, kde vyrostl. „Odcházelo se mi těžko, už jsem to tam měl jako druhou rodinu, druhý domov, ale těšil jsme se zpátky na novou výzvu. Jsem nadšený a natěšený,“ prohlásil Fukala.

O vašem příchodu se rozhodlo už v zimě. Co vás kromě rodiny přivábilo?

Odmala jsem vnímal Baník jako jeden z největších klubů v Česku a v lize. I kvůli fanouškům. Je nádhera tu nastupovat i jako soupeř. Fakt se těším, až tady budu hrát jako domácí. Celkově ale to prostředí, rodina a nová výzva. V Liberci jsme už byl šest sezon a cítil jsem na sobě, že už potřebuji zkusit něco nového.

Projekt nového majitele Slovanu vás nelákal?

Mrzí mě, že minulé tři roky se tam nic nedělo. Až teď. Ale jsem za to rád, Liberci to moc přeji a budu jim fandit pořád. Doufám, že se dostanou tam, kde byli předtím. A jestli mě to mrzí… Už jsem se fakt těšil na nové prostředí. A až v budoucnu se uvidí, jestli mě to bude mrzet. Teď momentálně určitě ne.

Jak se vám hrálo na jaře v Ostravě, když jste věděl, že patříte Baníku?

Necítil jsem žádnou změnu. Byl jsem rád, že Liberec k tomu přistoupil tak, že mě nechali hrát, že se mnou počítali jako s tím klukem, který tam byl předtím. Říkal jsem jim, že se pro mě nic nezměnilo. Jsem Liberci vděčný, že mi dali šanci, šest let se ke mně chovali stoprocentně dobře. Byl bych sám proti sobě, kdybych hrál jinak, než dřív. Chtěl jsem s kluky postoupit do pohárů, nakonec to vyšlo tak, že v nich je Baník a jsem teď tady. Ale na sobě jsem to nevnímal. Byl jsem do konce sezony hlavou v Liberci. Po sezoně jsem začal vnímat, že bude nějaká změna.

Teoreticky jste Baníku ty poháry mohl vzít…

Bylo to určitě specifické, ale bavil jsme se o tom s trenérem. Byl jsme nastavený, že soupeř jako soupeř. Ale určitě jsem to vnímal i trochu jinak, byl jsem na ten zápas více natěšený. A hlavně jsem věděl, že potřebuji zahrát dobře, abych se ukázal trenérům. Z Baníku i Liberce, aby viděli, že na to nekašlu. Byla to remíza, takže na obě strany asi spokojenost.

Pocházíte z Frýdku-Místku, v Baníku jste ale nebyl, že?

Ne. Začínal jsem ve Frýdlantu nad Ostravicí, pak jsem přestoupil do Frýdku-Místku a odtamtud jsem šel do Liberce. Spíše rodiče a vůbec celá rodina vždy fandila Baníku. Tady se ani nikomu jinému fandit nedá. (usmívá se)

Mrzelo vás, že si vás Baník tehdy nevšiml?

Měl jsem šanci přestoupit do Baníku už v mládeži, i když jsem šel do Liberce, i před třemi roky, ale nebylo to takové… Nebylo to až tak vážné jako nyní. Teď ta šance byla a už jsme na sobě cítil, že je to výzva. Jsem rád, že jsme ten krok udělal.

Baník bude hrát po 14 letech poháry, které jste v Liberci zažil. Jaká je v 2. předkole Konferenční ligy kvalita soupeřů?

Celkově to je podceňované. Lidé si myslí, že je to předkolo, že tam narazíme na nějaké Arménce, anebo podobné země, ale člověk si musí uvědomit, že všechny ty země jsou pokročilé a že žádný zápas nebude lehký. Ani teď to lehké nebude, i když budeme favority. Bude to vyrovnaný. Ty týmy mají zkušenosti, do toho bude hrát roli nervozita, tlak diváků. Nebude to sranda.

Těšit můžete na podporu fanoušků, která v Liberci nebyla…

To mě mrzelo, protože v Liberci je fotbalová tradice a dříve tam fandové chodili. I za mě první dva roky, chodilo pět tisíc diváků průměrně na Olomouc a podobné soupeře. Teď to spadlo, ale když jsme tady hráli s Libercem v Ostravě, přišlo přes deset tisíc. To je pak jiný sport.

Baník má navíc v plánu i nový stadion…

Uvidíme, jestli tady ještě budu, ale Baník jako klub to potřebuje. Pro fanoušky jsou Bazaly tradice. Mít vlastní stadion zvedne klub ještě o level výš a soupeř tady pojede už po… Však víte co. (směje se)