Sebevědomí, rychlost, technika… Posila Baníku se dlouho nerozhlížela: Baví mě to

/ROZHOVOR/ Dosud jediná posila fotbalistů Baníku Ostrava má za sebou první tréninky v novém působišti. A nutno říct, že Matúš Rusnák se v novém působišti dlouho nerozhlížel. Sebevědomí, rychlost, chuť jít do souboje jeden na jednoho, nebo dobré zakončení, když brankáře Jakuba Markoviče přehodil pěkným dloubákem. To vše čtyřiadvacetiletý slovenský obránce, či záložník ukázal během pátečního tréninku. „Nebyl nijak ostrý, z mé strany to bylo spíše poznávání. Ještě musím poznat, co od koho mohu očekávat, ale trénink byl takový herní, náběhový. Úplně super,“ pochvaloval si před novináři Rusnák.

První trénink fotbalistů Baníku Ostrava v zimní přípravě. | Video: David Hekele