„Je to pro mě nová výzva a moc se na to těším. Baník se v poslední době postupnými kroky vrací zpátky nahoru a doufám, že i já mu v tom budu nápomocný. Navíc má perfektní fanoušky,“ prohlásil po úvodním tréninku Juroška, který odehrál v lize za Duklu Praha a Slovácko celkem 106 zápasů, v nichž si připsal čtyři góly.

Vracíte se do klubu, ke kterému máte vztah. Za Baník jste hrál v mládežnickém věku. Je to pro vás emotivní?

Určitě. Těšil jsem se tady. Smlouvu jsme sice podepsali už dříve, v lednu, ale to jsem měl v hlavě ještě Slovácko, kde jsem se snažil odvádět maximum. Teď jsem přestoupil a je to pro mě takový nový začátek.

Jak vzpomínáte na klukovské roky v Ostravě?

S nostalgií. Vzpomínám si, že jsem jako kluk podával tady na Bazalech při zápasech áčka balony třeba Svěrkošovi nebo Magerovi. Byli to všechno výborní fotbalisté, skvělý tým. Živě si to pamatuji.

Co si od nového angažmá slibujete?

Hlavně být zdravý a makat na maximum, abychom obstáli. Můj sen je dosáhnout v Baníku na nějaký týmový úspěch. Je na nás, na hráčích, abychom naplnili ambice klubu.

Baník v minulých dvou sezonách ťukal na dveře s visačkou pohárová Evropa. Nakonec se nedoklepal. Má na ně?

Nejsem od toho, abych to hodnotil. Kádr je tady silný, takže se o ně určitě znovu porveme a věřím, že se nám to může podařit. Hráči jsou tady kvalitní.

Jste pravý obránce, ale můžete hrát i v záloze. Je to tak?

Ano, přicházím jako obránce, ale tam, kde mě trenér bude potřebovat, budu odvádět co nejlepší práci.

Přicházíte ze Slovácka, kterému se dřív proti Baníku docela dařilo. Vnímal jste to?

To už je pryč, kdy jsme jeden čas vyhrávali doma i v Ostravě, vždyť v minulé sezoně jsme oba zápasy prohráli. Přestože na Slovácko vzpomínám rád, protože jsem tam zažil krásné tři roky, tak doufám, že s Baníkem na tu předchozí sezonu ve vzájemných zápasech se Slováckem navážeme.

Buďte upřímný, pomyslel jste, že byste se třeba ještě někdy do Ostravy vrátil?

Řeknu to takhle. Pro mě to je obrovská výzva. Když jsem tady nastupoval za žáky, byl můj sen hrát za Baník. Teď se mi to snad splní.

Proč jste vlastně před těmi deseti lety z klubu odešel?

Bylo tady jiné vedení, jiná cesta. Šel jsem tak do Vítkovic, následně do Hlučína a Dukly Praha. Ničeho ale nelituji. Vracím se a minulost neřeším. Odcházel jsem v dorosteneckém věku. Podobně se spousta dalších hráčů po čase znovu objeví v mateřském klubu. Jsem šťastný, že jsem zpět.