O víkendu si připsal první start v základní sestavě. Byl u remízy s Libercem 1:1. „Je škoda, že jsme nedali druhý gól. Zlomil by je. Měli jsme dobrý tlak, ale nezúročili jsme ho,“ litoval Janošek.

Sám se sebou jste spokojený?

Mohl jsem být víc aktivní, vytvářet větší množství šancí. Myslím, že v první půli to nebylo až tak špatné, ve druhé jsem měl být víc na míči, hledat si ho. To byl i důvod toho, že jsme byli pasivnější. Je škoda, že jsme to před těmi skvělými fanoušky nedotáhli do vítězného konce a neudělali jim větší radost. Převažuje zklamání, ale bod je zasloužený.

Jak jste si v Ostravě zvykl?

Jsem tu přes dva týdny a všechno je v pohodě. Zázemí, kluci, všechno skvělé, téměř se všemi se znám, takže s tím nebyl problém. Ale ve fotbale to tak má být, kabina má držet spolu. Kluci mě skvěle uvítali, takže si nemám na co stěžovat.

V Plzni jste nedostal prostor, s jakou vizí jste tu tedy přišel?

Řešilo se i hostování s opcí do zahraničí, měl jsem už i koupené letenky do Norska, mluvilo se o Stabaeku. Sice spadli z první ligy do druhé, ale bral jsem to jako mezikrůček, že mi to může pomoci. Ale nevyšlo to. Stejně nebo víc mi ale může pomoci i Baník, který když se ozval, neváhal jsem ani vteřinu. Rozhodl jsem se hned. Bylo tam hodně proměnných, ale nabídka Baníku se skrz historii klubu či fanoušky neodmítá. Odmalička jsem za něj chtěl hrát.

Vy jste ovšem z Brna…

Vždy jsem miloval hrát pro fanoušky, před plným stadionem, skvělou atmosférou. V tom Baník nemá u nás konkurenci, proto jsem to uvítal. Je super tu být. Doufám, že v top čtyřce zůstaneme, a že na tom budu tak dobře, aby Baník uplatnil opci.

Takže máte zájem zde zůstat i po sezoně?

Jo, určitě. Jestli to herně bude klapat a vedení bude o mně stát, tak není důvod, proč bych nezůstal.

Už byste se asi rád konečně usadil, že?

Nad tím jsem také přemýšlel, je lepší zůstat někde delší dobu. U dřívějších hostování hrálo roli, že jsem jezdil na jednadvacítku a potřeboval jsem herní praxi. Teď už mám přes sto ligových startů, bylo by dobré, abych se někde usadil a hrál o nejvyšší příčky.

V sobotu čeká Baník zápas na Slovácku, kde jste také hrál…

Moc se těším. Strašně těžký zápas, ještě těžší než s Libercem. Slovácko také nedá nic zadarmo, určitě se o to popereme, uděláme vše, abychom uspěli a věřím, že přijde co nejvíc lidí.