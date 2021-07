Byl to boj, jednalo se až do pátečních pozdních nočních hodin. Maďaři spěchali kvůli uzavření soupisky pro evropské poháry, navíc Václav Brabec nebyl příliš nakloněn odchodu své opory a člena širšího kádru reprezentace, ale nakonec s nabídkou souhlasil.

„Jednání nebyla jednoduchá vzhledem k tomu, jak Zio byl pro Baník důležitý, jaká se z něj stala během tří let opora a klíčový hráč. Z tohoto důvodu se to protahovalo, bylo to dlouhé, ale nakonec to dopadlo,“ popsal pro Deník hráčský agent Václav Svěrkoš, který Stronatiho zastupoval.

Ten také vyzdvihl roli bývalého sportovního manažera Baníku Marka Jankulovského. „Sluší se mu poděkovat, protože Zio tehdy v Mladé Boleslavi ke konci už moc nehrál, mnoho lidí o něm přesvědčených nebylo, ale Marek Jankulovski ano. Věřil, že pro Baník bude posilou a vzal to na sebe. Nakonec si myslím, že to Patrizio Baníku vrátil a po sportovní i finanční stránce se vyplatil. I s ohledem na to, že mu za rok skončila smlouva,“ dodal Svěrkoš.

Pochopení se Stronati dočkal i na straně svého dosavadního zaměstnavatele. „Patriziovi rozumím. Sám jsem hrál a byl v zahraničí, takže mu to přeji. Druhou věcí je, že možná odejde snad nejlepší stoper v lize, člen širšího kádru reprezentace, který mohl jet i na EURO, takže by nám po sportovní stránce určitě scházel. On sám má zájem jít, ta šance už třeba nemusí přijít,“ vyjádřil se pro Deník v pátek dopoledne sportovní manažer Baníku Alois Grussmann.

Náhrada se zdá být jasná. Jak už Deník dříve informoval, chystá se návrat čtyřiadvacetiletého stopera a odchovance Baníku Davida Lischky, který na jaře ve Spartě vůbec nehrál. Teď by mohl svou kariéru znovu nastartovat. „Víc neprozradím, je to citlivé téma,“ uvedl Grussmann.