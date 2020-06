Podařilo se vám vyrovnat v 97. minutě hlavou po rohu, když jste odpověděl na trefu Masopusta z 94. minuty. Byla to secvičená věc?

Ne, nic takového. Jen jsme si řekli, že tam všichni naběhneme na sto procent a buď to trefíme, nebo ne. Rohy nacvičujeme, ale ten poslední už jsme jen kopli do ohně a věřili jsme, že to tam někdo dostane. Nakonec jsme tam vletěl já, trefil jsem to, takže super.

Celkově sudí rozdal 12 žlutých a 2 červené karty. Čemu to přičítáte?

O kartách mluvit nebudu, ale tady jsme doma my, tady je Slezsko. Slavia musela pocítit, že jsme tvrdí a doma nenecháme nikomu nic zadarmo. Emoce k fotbalu patří, škoda, že nejsou na tribunách lidi, kteří by ty emoce i úroveň fotbalu ještě zvedli.

Dvakrát jste prohrávali, pokaždé se vám ale podařilo vyrovnat. Jaké je vaše hodnocení?

Slavie byla v první půli lepší na míči, my jsme dobře bránili a snažili se chodit do brejků. Měli jsme nějaké příležitosti, ale spíše jen po šestnáctku. Druhý poločas měla Slavie navrch, bránili jsme, hráli poctivě a to se vyplatilo.

Slavii jste nepouštěli do gólových šancí, ve statistice střel na branku jste dokonce vyhráli poměrem 3:2. Jak se to poslouchá?

Hezky. Slavie má vpředu kvalitu, je efektivní. Dvakrát vystřelila na branku a dala dva góly. Důležité bylo, že jsme hráli poctivě. Skvěle jsme to odbránili, i když jsme byli několikrát zataženi. Snad je trenér spokojený. I když jsme dva góly dostali, tak jsme i dva dali a máme cenný bod.