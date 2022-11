Je nepřehlédnutelný. Baníku i Vítkovicím fandí přes 40 let, bude i na Spartě

Vstupenky se stále ještě prodávají v síti ticketlive a ve fanshopu v Nové Karolině. „Vnímáme zájem veřejnosti, je to důležité pro celý region. Je to cítit na zájmu o lístky, vypadá to, že bude vyprodáno. Doufáme, že to bude mít i dobrý konec, postoupíme a uděláme lidem radost. Fanoušci si to za svou podporu určitě zaslouží,“ prohlásil trenér Baníku Pavel Hapal.

„Čeká nás samozřejmě kvalitní soupeř, je to Sparta, o tom se nemusíme dlouze bavit. Ale my se budeme chtít prosadit i svými vlastními zbraněmi. Doma v poslední době podáváme dobré výkony a věřím, že na ně navážeme. Pokud splníme naše taktické plány a úkoly a nedopustíme se zbytečných chyb, tak můžeme být úspěšní,“ dodal Hapal.