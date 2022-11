Kapitán Jan Laštůvka by ho koupil, kdyby vyhrál ve sportce, řada fanoušků jen žasla, kdo to dres jejich milovaného klubu obléká. Velká část Ostravy řeší, zda srbský křídelník hostující z pražské Slavie, zůstane i pro jaro.

„Zatím nevím, nemám žádné informace. Uvidíme po konci podzimu,“ prohlásil jen stroze muž, jehož si sešívaní mohou po podzimu stáhnout, jak řekl nedávno sportovní šéf Luděk Mikloško.

Pojďme nejprve k utkání. Jak jej hodnotíte?

Myslím, že jsme do něj vstoupili dobře, dali jsme rychlý gól, pak druhý. Byl to těžký a náročný zápas, říkali jsme si, že musíme přidat třetí gól, protože jsme věděli, že Bohemka už dvakrát třikrát skóre otočila, když prohrávala v poločase. Bylo důležité neinkasovat, ale stalo se ze standardky a deset patnáct minut to od nás nebylo dobré. Ale hráli jsme pořád to svoje, snažili se plnit úkoly trenérů a nakonec to dopadlo dobře. Třetím gólem jsme to zlomili. To bylo důležité.

Výborně fungovala spolupráce s Ladislavem Almásim, že?

My i na tréninku dobře spolupracujeme. Vím, že je nebezpečný ve vápně, tak se snažím mu tam dát míč. Dneska to šlo. Jsem za to rád.

Při svém gólu jste zakončoval mezi tyčku a brankáře, to není moc obvyklé. Proč?

V první chvíli, když jsem dostal míč od Kuzmy, jsem viděl, že nabíhá Almási. Myšlenka byla mu to tam prostrčit. Když se na něj navázal hráč, tak jsem to zkusil, dal ještě jeden dotek, zakončil a naštěstí to tam spadlo.

Naopak při třetí brance jste to mohl napálit, ale přihrával jste…

Jo, říkal jsem si to, ale uvědomil jsem si, že už gól mám. Kamarádům jsem před zápasem tvrdil, že budu mít 1+1, tak jsem mu to tam dal a on to pěkně zakončil. (usmívá se)

Podal jste skvělý výkon, za což vás lidé na tribunách odměnili potleskem vestoje. Jaké to bylo?

Skvělý pocit, děkuji jim. Slyšel jsem, že je těžké si tady fanoušky získat, ale mně se to podařilo hned druhým zápasem. Myslím si, že je to tím, že makám na hřišti a to je to, co po mně chtěli. Vím to. Vždycky se snažím dát do zápasu i tréninku maximum, oni to ocenili a za to jim děkuji.

Už víte, zda v Baníku budete i po novém roce?

A kdybyste mohl říct sám, zda se vrátit do Slavie, nebo zůstat?

(pousměje se) Neumím na to teď odpovědět.

Od svého příchodu hrajete výborně, ale góly či asistence jste moc nesbíral. Nedoléhalo to na vás?

Ve Slavii to bylo podobné. Ostatní mi říkali, že odehraju výborný zápas, ale nemám nic ve statistice. Teď jsem se zaměřil na to, abych to zlepšil, jsem tu spokojený a to je vidět i na hřišti. Do každého zápasu jsem šel s čistou hlavou, protože i když nedám gól, nebo nemám asistenci, tak zápas odmakám. Pořád se snažím týmu pomoci a mám nejvíc kilometrů. Jsem rád, že se mi to vrací.

Baníku se teď poměrně daří. Co je jinak po výměně trenérů, které oba znáte ze Sparty?

Nemůžu říct, že se něco změnilo. Nevím, čím to bylo, že jsme hráli pod Vrbou špatně, ale když přijde nový trenér, tak to přinese impulz. Všichni kluci za to vzali, od prvního zápasu je znát, že chceme se ukázat a něco dokázat. Jsem rád, že to šlape. Myslím, že to byla dnes dobrá pozvánka pro lidi, aby přišli, protože teď máme doma Spartu a chceme postoupit. Hlavně jsme ukázali, že doma je to jiné než venku. Na druhé straně tam jsme teď měli těžké soupeře, myslím si, že se Spartou to bude lepší a postoupíme.