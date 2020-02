Přišel s cílem zahrát si evropské poháry. Osmadvacetiletý ofenzivní záložník Roman Potočný, zimní posila Baníku Ostrava z Liberce, by si měl dnes po obědě na hřišti Slovácka odbýt na startu ligového jara premiéru v dresu slezského klubu.

Roman Potočný | Foto: Deník / VLP Externista

„Vždycky jsem vnímal Baník jako jeden z nejlepších týmů české ligy. Teď jsem jeho součástí a budu ho chtít dotáhnout co nejvýše. Přišel jsem hrát o Evropu. Udělám vše pro to, aby se nám to podařilo,“ řekl Potočný.