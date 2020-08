"Jsme rádi, že se nám podařilo jednání s Duklou i hráčem dovést do úspěšného konce a že Daniel už nejenže je náš, ale už se s týmem připravuje v Rakousku," uvedl výkonný ředitel Baníku Michal Bělák. "Přišel hráč, který zvýšil konkurenci ve středu hřiště. O takového hráče jsme usilovali vlastně po celou dobu," řekl kouč Baníku Luboš Kozel.

Ten Tetoura dobře zná již z dob, kdy ho v Dukle vytáhl z dorostu do mužů. "Vím, že trenér Kozel chce hrát kombinační hru. To mi vyhovuje," prohlásil Tetour, který je rád, že svou kariéru pro příští období spojil s Baníkem. "Je to velký pojem. Baník je tým, který se dnes rozhodně může srovnávat se Slavií, Spartou nebo Plzní," dodal Daniel Tetour.

Není to rozhodně žádný zelenáč, má za sebou již pět ligových sezon. Ve 113 zápasech zaznamenal sedm branek a přidal osm asistencí. V nejvyšší soutěži naposledy nastoupil 25. května 2019 v Příbrami, kde Pražané padli 2:3. Zatím poslední gól vstřelil 3. května 2019 při domácí remíze 1:1 s Bohemians. Své barvy poslal v 68. minutě do vedení.

Po Tomáši Zajícovi a Janu Juroškovi ze Slovácka je Tetour třetí předsezonní posilou klubu. Baník má rozhozeny sítě i jinde, ale zatím žádný další příchod nedotáhl. Zájem má třeba o jednadvacetiletého útočníka Antonína Růska z Brna, Ondřeje Ligra z Karviné vyfoukla Ostravanům milionářská Slavia. V zákulisí se ale hovoří i o dalších jménech. Koho ještě Baník uloví?