VIDEO: Baník vs. Bohemians! Slezany hnalo v Ďolíčku přes tři stovky fanoušků

O chvíli později ale brankář Baníku špatně odkopl míč, Pokorný ještě ubránil Puškáče, ale dorážku Květa už nikoliv. Aby toho nebylo málo, tak ve 22. minutě Baník kapituloval po obávaném dlouhém autovém vhazování po hlavičce Křapky.

Do poločasu sice mohl snížit Jaroň, ale mnohem víc možností měli domácí. Laštůvka se ale několikrát vyznamenal. Naději na body Baník vykřesal hned po pauze, kdy Valeše překonal Klíma. Zafungovaly tak změny, které kouč Vrba udělal. Pak měli možnost Kovařík a Květ, ale obrana FCB odolala.

I druhá půle nabídla řadu dalších možností na obou stranách, Pokorný z nadějné pozice těsně minul, neprosadil se ani Klíma, na opačné straně pak fantasticky zakročil Laštůvka proti Hronkovi.

Jak se ukázalo, šlo o velmi důležitý moment, jelikož jedenáct minut před koncem srovnal po centru Sanneha Tijani. Navzdory závěrečné snaze, vítěznou trefu Baník nepřidal.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Ani nevím, jak to zhodnotit, marně na to hledám slova. Pokud první poločas vedete 3:1, máte téměř drtivý tlak a zahodíte ještě spoustu jasných šancí, tak mi po zápase přijde bod málo. Před zápasem s Ostravou bych ho bral. Na druhou stranu nás soupeř na konci málem porazil. Nevím, jestli mám být zklamaný z bodu, nebo rád za to, že jsme to zremizovali. Převládá asi zklamání. Když máte takhle rozehraný zápas, měli byste utkání zvládnout."

Pavel Vrba (trenér Baníku): "V prvním poločase jsme udělali obrovské chyby v rozehrávce, bylo to více hráčů. Výsledek po prvním poločase jsme si zavinili sami s tím, že Bohemka nás vysoko atakovala a získávala balony, které jsme neuhráli. Tolik jednoduchých chyb, které jsme udělali v prvním poločase, jsem neviděl snad v celé přípravě. Na střídání bylo možná víc hráčů, ale udělali jsme změny, které jsme udělali, a pomohly nám. Ve druhém poločase bylo mužstvo mnohem důraznější, přesnější a zaslouženě jsme zápas dovedli alespoň do bodu. Bohemka byla v prvním poločase jednoznačně lepší a ve druhém zase my."

Bohemians Praha 1905 – Baník Ostrava 3:3 (3:1)

Branky: 6. Hronek, 19. Květ, 22. Křapka – 5. Kuzmanovič, 49. J. Klíma, 79. Tijani. Rozhodčí: T. Klíma – Nádvorník, Machač – Štěrba (video). ŽK: Hronek, Petrák – Laštůvka, Sanneh, Frydrych, Vrba (trenér). Diváci: 6012.

Bohemians: Valeš – Köstl, Křapka, Hůlka – Dostál, Jindřišek, Petrák (84. Jánoš), Kovařík (76. Nový) – Květ (84. Mužík), Hronek – Puškáč (76. Koubek). Trenér: Veselý.

Baník: Laštůvka – Ndefe (46. Sanneh), Frydrych, Pokorný, Fleišman (74. Smékal) – Kaloč, Tetour (46. Pojezný) – P. Jaroň (64. Šehič), Kuzmanovič (64. Mu. Tijani), Buchta – Ji. Klíma. Trenér: Vrba.