Hotovo! Rychlík Sor definitivně míří z Ostravy do Slavie. Co dostane Baník?

/FOTOGALERIE/ Je to oficiální, plácli si! Fotbalový Baník Ostrava pouští do pražské Slavie Yiru Sora. Nigerijský mladík byl v posledních týdnech v hledáčku obou „S“ z hlavního města. Sparta však neuspěla, zatímco mistr z Edenu ano. Do Slezska poputuje finanční i hráčská kompenzace.

Utkání 8. kola první fotbalové ligy: SK Sigma Olomouc - FC Baník Ostrava 17. září 2021 v Olomouci. (zleva) Collins Yira Sor z Ostravy a Ondřej Zmrzlý z Olomouce. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Sorův odchod je vyústěním několikatýdenních jednání s různými zájemci. Podmínky Baníku však dokázali v plné výši nakonec uspokojit jen „sešívaní“. „Jednání to byla opravdu nesmírně složitá a tvrdá, ale stejně tak se dá říct, že i korektní. Měli jsme jasně vymezené pole našich zájmů, ze kterých jsme nebyli ochotni ustupovat, a ty se nakonec povedlo vyjednat a prosadit,“ uvedl sportovní ředitel Baníku Alois Grussmann. Odchod Sora z Baníku (téměř) dotažen! Ze Slavie má dorazit náhrada. Kdo? Klub se snažil hráče udržet, nakonec ale vyhověl jeho přání. „Dlouhodobě platí, že Baník není nucen hráče prodávat za každou cenu. Neměli jsme to v žádném případě nastaveno tak, že ho prodáme prvnímu zájemci a první nabídce. Opakovaně jsme jich několik odmítli a vzhledem k jeho potenciálu jsme už dříve vyvíjeli aktivitu směrem k jeho setrvání v Baníku, případně podepsání nové smlouvy. Hráč však projevoval zájem odejít a pak už bylo smysluplnější nastavit si cenovou politiku jeho případného prodeje, než naléhat na jeho setrvání,“ řekl Alois Grussmann. Baník by měl za prodej Sora údajně inkasovat sumu kolem 30 milionů korun, procenta z dalšího prodeje a navíc i hráčskou kompenzaci. Oficiálně už bylo oznámeno jméno Nigerijce Ubonga Ekpaie. Šestadvacetiletý ofenzivní křídelník už je z působení ve Slavii, Plzni, Liberci, Českých Budějovicích a Zlíně dobře adaptovaný na FORTUNA:LIGU a má na kontě rovněž starty v Evropské či Konferenční lize, ve které na podzim v barvách Slavie odehrál všech šest zápasů v základní skupině. Almási nabírá formu, trefila se posila a Baník zdolal Wislu. Laštůvka nedochytal „Je to hráč v ideálním fotbalovém věku, navíc už aklimatizovaný v českém prostředí a jsme přesvědčeni, že rozšíří naši variabilitu v ofenzívě,“ doplnil Alois Grussmann. To ale není vše. Navíc podle zákulisních informaci bude součástí obchodu i příchod defenzivního univerzála Ladislava Takácse, který by měl do Ostravy zamířit po doléčení zranění. VIDEO: Kaloč v dětském koutku, Almási průvodcem. Jak žije Baník v Turecku? Sor přišel do Ostravy ze své domoviny natrvalo loni v zimě. Předchozí možnost o dva roky dříve pokusit se prosadit ve slezském klubu mu totiž zhatil koronavirus. V české nejvyšší soutěži debutoval následně v únoru s Pardubicemi, celkově odehrál 25 ligových zápasů, v nichž zaznamenal tři trefy a šest gólových přihrávek. Skvěle rychlostně vybavený fotbalista však upoutal svými výkony až posléze na podzim, kdy zaznamenal tři branky a pět asistencí. Zejména v duelech doma se Zlínem, s Plzní, v Karviné a se Slavií pomohl mužstvu Ondřeje Smetany k cenným bodům a po 19 kolech k pátému místu v tabulce. První příprava Baníku: Odchod Sora na spadnutí, sebevědomí mladíků a boj o tyče Slavisté mladíka podle svých slov sledovali po celou dobu působení v Česku. „Jsme přesvědčeni, že má obrovský potenciál a zároveň je vhodným typem hráče pro náš fotbal. Věříme, že tento transfer bude úspěšný,“ prozradil sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek. Podobně mluví i trenér Jindřich Trpišovský. „Třetí nebo čtvrtý zápas v lize hrál na Slavii proti nám a tam s ním proběhl první kontakt. S Peterem Olayinkou jsme ho tam společně odchytili,“ nastínil. Změny v Baníku: přichází obránce Pojezný, Tetour se vrací ze soustředění Chce využít jeho běžeckých a rychlostních parametrů. „Navíc se umí orientovat ve zhuštěném prostoru, má body a dokáže se dostat z těžkých situací. Je v Evropě rok, bude s ním ještě samozřejmě práce, ale má velice zajímavý potenciál. Jsme rádi, že se to podařilo udělat, protože jsme o něj dlouho usilovali. Jsme rádi, že je u nás, vidíme v něm velký potenciál do našeho systému,“ vysvětlil Jindřich Trpišovský. A co říká na přesun samotný hráč? „Slavia je můj vysněný tým, vždycky se mi líbilo, jakým stylem hraje. Je to klub s velkými úspěchy a historií. Je tu spousta skvělých hráčů, splnil se mi sen," vyznal se Sor. Lischka zpět v Baníku: Rukojmím Sparty jsem se necítil, rozloučení bylo v dobrém „Samozřejmě jedním z důvodů, proč jsem si Slavii vybral a proč jsem tak rád, že jsem tady, je Peter Olayinka. Mít příležitost hrát po boku takového kamaráda a mentora mi dělá radost. Těším se, až společně jednou nastoupíme,“ říká Yira Sor.