/UVNITŘ VYJÁDŘENÍ BANÍKU/ U hřiště pohoda, v zákulisí lehká nervozita. Fotbalisté Baníku Ostrava začínali v pátek dopoledne na Bazalech v dobrém rozpoložení zimní přípravu, mluvilo se i o posilách, nicméně aktuálně má slezský klub kvůli letnímu obchodu s Muhamadem Tijanim směrem do pražské Slavie pozastavené přestupy. Vše se řeší s FIFA.

„Jedná se pouze o výklad určitých bodů ve smlouvě týkajících se podílu z dalšího přestupu,“ řekl Deníku mimo jiné tiskový mluvčí klubu Marek Lorenc. Ve hře je odchod Filipa Kaloče do německého Kaiserslauternu. Jako první o obojím napsal web isport.cz. Podle informací Deníku však nejspíš padnou dva uvažované příchody. S pozastavením přestupů ale nemají souvislost.

Web isport.cz informoval, že má Baník aktuálně pozastavené přestupy směrem do klubu. Informace Deníku tento fakt potvrzují. Důvod? Nigerijský klub 36 Lion FC si nárokuje určitou finanční částku z přestupu Muhameda Tijaniho do Slavie. Ostravský klub však rozporuje požadovanou výši.

„Řešíme to v zastoupení právní kanceláře specializující se na sportovní právo, která to řeší napřímo s FIFA. Jedná se pouze o výklad určitých bodů ve smlouvě týkajících se podílu z dalšího přestupu. Byli jsme ujištěni, že to bude vyřešeno do začátku přestupního termínu 26. ledna. Není to nic, co by mělo jakkoliv omezit naši zimní transferovou aktivitu,“ řekl Deníku tiskový mluvčí klubu Marek Lorenc. K odblokování by mohlo dojít už v příštím týdnu.

Zcela otevřené je dění okolo Brazilce Ewertona, který patří Slavii. Slezané by však mohli přijít i o záložníka Filipa Kaloče. O bývalého kapitána reprezentace do 21 let, který na podzim odehrál jen 154 ligových minut, další přidal už jen v MOL Cupu, projevil zájem patnáctý celek druhé německé bundesligy Kaiserslautern. „Jednání probíhá,“ zní z klubu.

„Od začátku jsem zasáhl jen do jednoho utkání, k tomu do tří pohárových, takže bych si to představoval jinak, ale šanci dostal Jirka Boula, který to chytil za pačesy a hrál výborně. Takový je fotbal,“ řekl v pátek Kaloč s tím, že si z toho hlavu nedělá. „Ale budu dělat vše pro to, aby se to změnilo,“ podotkl.

Úplně chladným ho situace nenechává. „Řešíme, co pro mě bude nejlepší. Z ničeho neutíkám, dokud tady jsem, o místo budu bojovat. Ale uvidíme, co bude dál,“ nastínil. „Nejde o to, že jsem reprezentant. Ale nějakou pozici jsem měl, uvnitř se to ve mně pralo. Že bych ale rozbíjel kabinu, to určitě ne. Párkrát jsem si s trenérem asi měl co říct, vyměnili jsme si názory, ale ve finále je to rozhodnutí trenéra. Takový je fotbal. Já s tím kromě toho, co můžu předvést na tréninku a hřišti, asi nic neudělám,“ dodal Filip Kaloč.

„Já myslím, že o vícero našich hráčů projevily některé kluby zájem, ale třeba Karviná vůbec není pro Filipa téma,“ vyloučil jednu ze spekulací trenér Baníku Pavel Hapal. „Samozřejmě Filip toho neodehrál tolik, stejně jako Laco Almási, konkurenční prostředí je takové, jaké je. My se rozhodli o nějakou stabilní sestavu, ve které oni nebyli, ale začíná přípravné období, mají možnost se o to porvat a poprat se o základní sestavu,“ vylíčil.

DVĚ POSILY NEJSPÍŠ PADLY

Pavel Hapal měl v pátek na hřišti celkově 29 hráčů. Kvůli pozdnímu příletu z Afriky chyběl útočník Abdullahi Tanko, kontrolu kolene u doktora absolvoval Michal Frydrych a po operaci se zotavuje Daniel Tetour. U něj je však nepravděpodobné, že by na jaře zasáhl do hry. O pozici v kádru bude kromě Rusnáka bojovat o pětice mladíků z béčka - Brankář Mikuláš Kubný, obránci Patrik Měkota a David Krupička, záložníci Michal Málek s Radimem Šudákem, a také Ladislav Takács, jenž má za sebou táhlé zdravotní patálie.

Vyloučeny však nejsou ani příchody. Zvlášť pokud by nevyšel návrat Ewertona, potřeboval by Baník sehnat někoho na levé křídlo. Zřejmě to nebude Lukáš Fila, který by měl zůstat v Jihlavě. Navíc u něj se mělo stejně jednat spíše jako investici do budoucna. Zároveň podle informací Deníku nepřijde ani vyškovský stoper Musa Ramathan, jehož Baník rovněž sledoval. Ugandský reprezentant musel odcestovat do vlasti, jelikož mu skončila víza, a nezdá se pravděpodobné, aby byl v nejbližší době zpět.

„Vytipovaných hráčů máme spoustu, není to jen on, a není to jen ve Vyškově. I v jiných klubech, které sledujeme. Ale vždy je to o realitě, co se dá, nebo nedá udělat. S tím musíme pracovat,“ ujasnil Pavel Hapal a naznačil, že pokud jde o pravonohé střední obránce, věří duu Michal Frydrych, Filip Blažek.

„Posílení jsme měli v hlavě, ale uvidíme, začínáme s kluky, kteří jsou tady. Připojili jsme z béčka i Měkotu, ani Bláža (Blažek) toho neodehrál mnoho, ale byl tady krátkou dobu, musel si navnímat český fotbal, který je rozdílný proti slovenskému. Věřím, že přijde jeho čas a své výkony zkvalitní,“ doufal Hapal.

Naopak liberecký Michal Fukala by mohl být dotažen s platností od léta, jelikož odchovanci Frýdlantu nad Ostravicí končí na severu Čech 30. června smlouva.