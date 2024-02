Reálně slib splnil. Ostrava ulovila ze Žiliny univerzála na pravou stranu Matúše Rusnáka, a byť trochu krkolomně, na hostování z Českých Budějovic dorazil útočník Quadri Adediran. A nelze zapomenout ani na úspěšně dokončenou telenovelu okolo Brazilce Ewertona, nebo obránce Michala Fukalu, který by do Slezska měl přijít po konci smlouvy v Liberci v létě. Podepsáno však ještě nic není. Že by však Baník měl na seznamu jen tato jména? Nikoliv.

„Dva tři lidi ven, stejný počet dovnitř, to si umím představit. Víc to asi ani nepůjde. Bude záležet na průběhu,“ uvedl v prosincovém rozhovoru pro Deník bývalý skvělý brankář.

Médii létala jména jako slávista Ebrima Singhateh, který nakonec hostuje v Olomouci, pak Filip Horský, nebo Michal Hlavatý. Poměrně reálný byl zájem o stopera Vyškova Musu Ramathana, ale ten musel odcestovat do Ugandy kvůli vízům.

Obránce Slovanu Liberec Michal Fukala.Zdroj: Jan Šlégl/FC Slovan Liberec

Mluvilo se rovněž o tom, že Baník měl usilovat o jihlavského Lukáše Filu. Křídlo z Vysočiny patřilo na seznam mladých fotbalistů, které Slezané monitorovali, ale až tak daleko jednání nikdy nepokročila. Podle dobře informovaných zdrojů Baník Vysočině nepředložil nabídku a hráče ani neoslovil. Ten tak zamířil do Mladé Boleslavi. Ostravští na Filově postu preferují postupné začleňování odchovanců Radima Šudáka a Michala Málka.

ODCHODY BÝVALÝCH OPOR

Tématem pro fanoušky byly pochopitelně i odchody. Jelikož zůstal Ewerton, žádná z podzimních opor neodešla. Hostováním se své nízké vytížení rozhodl řešit trojlístek Filip Kaloč (Kaiserslautern), Ladislav Almási (Osijek), Matej Madleňák (návrat z hostování). Brankář Martin Hrubý se z třetí české ligy, kde v MSFL chytal za béčko, posouvá do druhé slovenské, ve které bude hájit branku Dolného Kubína.

Zbytek sezony stráví v Liberci v poslední době často zraněný záložník Daniel Tetour, pro něhož to vzhledem ke konci smlouvy znamená i uzavření ostravské kapitoly. „Když jsem sledoval zápasy Slovanu, líbila se mi předváděná hra, kterou se chce tým prezentovat, a která je i mně vlastní. To byl jeden z hlavních důvodů, proč mě lákalo jít právě do Liberce,“ vysvětlil technický středopolař, který tak po štacích v Dukle a Baníku bude již potřetí spolupracovat s trenérem Lubošem Kozlem. „Určitě hrála roli i jeho osoba. Vím, jaký chce hrát fotbal a je mi to blízké,“ dodal Daniel Tetour.

„Daniel toho kvůli zdravotním problémům v posledním půlroce moc nenahrál a nám během této doby vykrystalizoval střed hřiště ve složení, na které chceme sázet také v nadcházejícím období a blízké budoucnosti. S nabídkou Liberce jsme proto souhlasili a dohodli jsme se na podmínkách,“ vylíčil sportovní šéf Baníku Luděk Mikloško.

Baník tím pokračuje v obměně kádru, který loni v létě mimo jiné opustili i ti nejzkušenější (Laštůvka, Fleišman, Kuzmanovič), teď následovaly další ještě nedávné opory. Kromě nich byl ale v českých klubech zájem i o obránce Muhammeda Sanneha, nebo křídelníka Davida Fadaira.

U prvně jmenovaného se po vyřazení Gambie na Africkém poháru národů psalo, že je nezvěstný. Pravda je nicméně podle informací Deníku taková, že čtyřiadvacetiletý zadák se již dva týdny připravuje na Bazalech. Odmítl několik nabídek, včetně té z Českých Budějovic, kde už byli nachystáni, že bude na jaře hostovat, a místo toho má čekat na laso ze zahraničí, přičemž nyní trénuje s třetiligovým B-týmem. Podobně je na tom i Fadairo.

Ten by se mohl trenérovi béčka Josefu Dvorníkovi hodit v ofenzívě jako náhrada za mladého Nigerijce Abdoulkarima Jamiu, kterého klub ve čtvrtek před půlnocí uvolnil na hostování do druholigového Prostějova.

Aktuálně má tak Pavel Hapal v kádru 22 hráčů a tři brankáře. Nově v sobotním duelu (15 hodin) proti pražským Bohemians může počítat i s Abdullahim Tankem, který se vrací po třízápasovém trestu. Naopak zranění by na nějakou dobu mělo vyřadit ze hry Filipa Kubalu.