/OBSÁHLÁ FOTOGALERIE/ I taková katastrofa, jako povodně, může nabízet příběhy, které jsou pozitivní a kdekomu by ukápla i slza. Velká voda zasáhla i Jiřinu Kábrtovou, bývalou ředitelku Ostravského muzea a především dlouholetou fanynku fotbalového Baníku. Ve středu byla za svou věrnost osudem odměněna – mladíci slezského klubu ji přišli pomoci s likvidací následků záplav. „Byla to ale náhoda,“ upozorňuje Antonín Buček, někdejší brankář FCB a nyní trenér gólmanů, který celou skupinku pomocníků vedl.

Ostrava-Svinov. Jedna z nejvíce zasažených lokalit nejen ve třetím největším městě Česka, ale v republice vůbec. Na řádění živlu díky nedaleké Odře a Porubce se musela mezi místními obyvateli dívat i Jiřina Kábrtová. Její patrový dům jen těsně odolal, voda se jí do obytné části nedostala. „Scházelo však pouze deset centimetrů,“ upozorňuje s tím, že ale totálně plný měla sklep a o zahradě nemluvě. Co mohlo, plavalo, včetně letního bytu.

„Byla tam i kuchyň, na zahradě pak spousta nářadí, můj muž zde měl i elektrickou invalidní trojkolku… Bylo toho tam hodně. Pak se přivalila voda a najednou mi to všechno plavalo,“ popisuje Jiřina Kábrtová, takže začátek týdne strávila – jako mnoho lidí – odklízením zničených věcí a jejím hromaděním na okraji pozemku.

close info Zdroj: FC Baník Ostrava zoom_in Mladíci Baníku pomáhali v Ostravě-Svinově s úklidem po povodních.

„Protože předtím nebyly kontejnery, tak jsme to v pytlích skládali před dům. Najednou ráno na mě volala sousedka, že mám venku brigádníky. Vůbec jsem nevěděla, o čem mluví,“ přibližuje.

Baník Ostrava v úterý zveřejnil záměr vybírat nejen finanční a materiální pomoc, ale také se pustit do odklízení škod. „Někteří členové týmů U16 a U17 budou ve středu a ve čtvrtek aktivně pomáhat při odstraňování následků ničivé katastrofy v postižených lokalitách Ostravy-Svinova a okolí, další týmy jsou připraveny,“ informoval klub na svých oficiálních stránkách.

„Je pravda, že z klubu mi nabízeli pomoc. Když ale na mě sousedka volala, jen jsem stačila zvolat „co se děje“, vylezla jsem ven před dům, kde byla parta mladých kluků a Tonda Buček,“ líčí Jiřina Kábrtová. „Věřte nebo ne, byla to náhoda, nic plánovaného,“ podotýká bývalý gólman, který v klubu pracuje u mládeže jako trenér brankářů.

„Pomáhali jsme ve Svinově, chodili barák po baráku a pak za námi přišla paní, že její sousedka je velká fanynka Baníku, že bude ráda za pomoc, protože kdysi hráčům pekla buchty. Nad tím jsem se pozastavil, protože bych ji musel znát. No, a po chvíli vyšla Jiřinka,“ ohlíží se zpět Buček.

„KAUZA“ BUCHTY

„Tondu znám pětadvacet let, už od doby, kdy v Baníku začínal, mám ho moc ráda, ale je pravda, že teď jsme se patnáct let neviděli. Až teď a při takové příležitosti. Samozřejmě nechybělo vřelé objetí,“ líčí Jiřina Kábrtová. „To je pravda,“ přitakává Antonín Buček. „Hlavně jsem to ale nečekal. Najednou se mi oživila celá ta doba za trenéra Koubka, kdy za Baník hrál třeba Rajty (Rajtoral) a ona nám pekla buchty. Bylo to dojemné,“ pokračuje gólman.

„Jednou jsem jim vezla buchty na Čeladnou a dala je Bernadymu. Říkala jsem mu, že jsou pro něj a Tondu. Jenže k tomu už se nikdy nedostaly, protože Tomáš je s kluky sežrali,“ směje se Jiřina Kábrtová. „Já si pamatuju, že jsem chytal za Ústí, Baník přijel do Teplic, já se tam šel podívat a Jiřka mi psala, že má buchty a dá mi je Tomáš Bernady. Když jsem se ho pak ptal, jen odvětil, že už jsou snědené,“ kroutí i po letech hlavou Buček.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Jiřina Kábrtová jako fanynka v Ostravě.

Ale zpátky k aktuální situaci. Parta baníkovců naházela do kontejnerů vše, co bylo třeba. „My to měli za chvilku hotové, ani nechci vědět, jak dlouho by se s tím sama mordovala,“ míní Buček. „Známí už chodí do práce, takže přijdou až odpoledne, ale to už by ten původně prázdný kontejner byl plný. Když mi kluci pomohli, ani jsem se nestačila otočit, a už z té hromady sbírali poslední trosky. Vše naloženo,“ je ráda Jiřina Kábrtová.

„Práce ale samozřejmě pokračují, protože tohle byly ty prvotní věci, které byly jasné, že půjdou z domu. Teď to člověk ještě musí probrat, co vyhodit, co ne, protože mi tady po zahradě plavaly třeba kusy dřeva. Navíc mám ještě někde i vodu, zejména ve sklepě, kde se mi tlačí zespodu. Ale to snad s postupem času také opadne,“ doufá bývalá šéfka muzea v Ostravě.

BUČEK: PETŘKOVICE? BYLO MI SMUTNO

Celý nápad podle Bučka vznikl u předsedy akademie Baníku Romana Holiše. „On s tím přišel, nadhodil, že by bylo dobré pomoci, a pak to zorganizoval i se spolkem Baník Baníku,“ vysvětluje. „Byli jsme u jednoho kluka, který je baníkovec, vyčistili jsme to tam a sám nám pak řekl, ať jdeme do dalších domů. Ve čtvrtek jsme pak byli také,“ poznamenává Antonín Buček.

close info Zdroj: FC Baník Ostrava zoom_in Mladíci Baníku pomáhali v Ostravě-Svinově s úklidem po povodních.

Připouští, že je to i výchovné. „Aspoň kluci – a vlastně my všichni – vidíme, že to není jen v televizi, ale můžeme to mít na vlastní oči. Když koukáte, že lidi mají vodu až do půlky druhého patra, jak jsou zničení a strhaní, vyhazují věci, které měly hodnotu, tak to na vás zapůsobí a věřím, že si budou vážit toho, že jich se tohle nedotklo. Navíc si v sobě třeba vypěstují vědomí, jaké je to někomu pomoci. A že vědí, že fotbal není všechno. Zároveň veřejnost si může upravit i názor na nás fotbalisty. Že nejsme jen kopačky, co se honí za míčem, ale umíme pomoci,“ soudí Buček.

„Potěšilo mě, že to kluci vzali zodpovědně. Nebylo třeba je nutit, nabádat, nebo popohánět. Prostě jeli, makali, uklízeli a kontejnery plnili. Nikdo nebrblal, takže to bylo fajn je vidět,“ dodává gólman.

Jeho samotného zasáhlo, jak dopadl areál v Petřkovicích, kde prožil pár úspěšných let. „Když jsem viděl tu starou budovu, kterou jsem v době, kdy jsem tam dělal i správce, pomáhal pomalu rekonstruovat, i nábytek, jenž jsme tam montovali, celou tu kancelář, kterou jsem maloval, omítal, tak mi bylo smutno. Je to určitá nostalgie, bylo mi to líto. Bohužel. O to víc jsem rád, že jsme s kluky někde mohli pomoci,“ uzavírá Antonín Buček.