Dost uvažuji, o čem mluvit tentokrát, mám totiž dojem, že jsem vše okolo Baníku už řekl. Ani teď není moc co chválit. Jasně, výkon lepší, než v předchozích zápasech, ale to bylo dáno i tím, že Liberec byl katastrofální. Dokonce mě rozesmál výrok trenéra Kozla, který prohlásil, že se chystali na Baník, který není v dobrém psychickém rozpoložení. V tom případě nevím, jak by nazval rozpoložení svého mužstva. Tak šílený Liberec jsem ještě neviděl.

Ani tak to ale tři body nepřineslo. Ze spousty změn v sestavě mě potěšil Buchta, zarazilo mě nasazení Letáčka. Víme, jak mu to – hlavně v Kroměříži – nešlo. Ale přesvědčil. Byl jistý, spolehlivý, podržel, to je pozitivní. Horší to bylo třeba u Tijaniho.

Neřešitelným problémem u něj je už schopnost si ten míč ve vápně najít, výběr místa. A když už ho tým kvalitními centry ze strany dostal do šance, byla jeho koncovka žalostná. Být tam útočník typu Vency Daňka, nebo Marka Poštulky, v poločase by slavil hattrick. Snaha je hezká, ale ne koksovatelná, jak říká jeden uhlobaron. Tohle je prostě málo.

Zajímavé bylo, že střídáními jsme se dostali téměř k dřívější základní sestavě, která určila ráz tohoto nepovedeného jara. A s ním možnosti vstřelit gól téměř vymizely. Třeba Almási, který by Tijaniho příležitosti také mohl proměnit, se nepotkal s míčem. Stalo se z toho vyrovnané utkání, ani nebylo znát, že Baník hraje proti deseti. Zvláštnost, která jen dokazuje, jak na tom tým je.

Zaznamenal jsem, že by Milan Baroš mohl dělat asistenta. Netuším, jak moc reálné to je, protože co vím, tak po konci kariéry ho nikdo neoslovil. Vždyť proč v klubu dnes nefiguruje? Bůhví, jak je to teď. Každopádně, je-li je to pravda, bylo by to ku prospěchu.

Asi by tam nebyl kvůli tomu, aby určoval sestavu a stanovoval taktiku. Umí ale v kabině hráče vyburcovat, povzbudit, být oporou. Možná by to ještě zvládl i na hřišti. A to myslím vážně. Jméno Milana Baroše bude Baníku platné v jakékoliv roli. Také by to bylo splněné přání všech fanoušků, celé Ostravy.

Je jasné, že se mělo vyhrát. Teď ve zbytku základní části to už bude těžké, upřímně, při pohledu na los ani nevím, kde by Baník měl naplno bodovat. Říká se mi to složitě, ale moc nevěřím, že se skupině o záchranu vyhne. Ale jednou věcí jsou papírové předpoklady a momentální forma, druhou pak fakt, že někdy stačí šťastně zvládnutý zápas, a vše se otočí. Pravdou však je, že aktuálně se Baník nemá příliš čeho se chytit.