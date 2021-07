Měsíc příprav je v podstatě u konce. Teď už jen doladit detaily a o víkendu v Jablonci naostro do ligy. Fotbalisté Baníku Ostrava uplynulou sobotu cenným vítězstvím 3:1 v generálce na hřišti polského Górniku Zabrze uzavřeli letní přípravu, během níž A-tým zvítězil ve čtyřech z pěti zápasů.

„Myslím, že Górnik má spoustu podobných prvků ve hře jako Jablonec. Výborné individuality a kvalitní tým,“ byl za konfrontaci rád trenér Ondřej Smetana. „Jablonec porazil Dynamo Moskva, těžkého soupeře, ukázal svou dlouhodobou kvalitu, takže nelétáme v oblacích a moc dobře víme, co nás u něj čeká,“ pokračoval Smetana.

Deník celé období bedlivě sledoval, zhodnotil ho a vypíchl tři pozitiva, a naopak tři body, na nichž je třeba zapracovat, nebo nad nimi visí otazník.

KLADY

Spolehlivá obrana

Po odchodu Patrizia Stronatiho do maďarského Puskáse jsou fanoušci zvědaví, jestli defenziva ostravského celku neutrpí. Kádr doplnil na hostování s opcí ze Sparty pouze David Lischka, který má důrazného stopera nahradit. Odchovanec Baníku nebyl po většinu přípravy proti soupeřům z nižších soutěží pod soustavným tlakem, nicméně od začátku se chytil, podával spolehlivé výkony, byl bezchybný a bral na sebe i tíhu rozehrávky. Vše vyvrcholilo solidní generálkou v Zabrze, která by měla být příslibem.

Obranná řada ve složení Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman neumožnila desátému celku minulé sezony polské Ekstraklasy mnoho šancí. Ve spolupráci se zkušeným brankářem Janem Laštůvkou by právě zadní čtveřice měla být faktorem, o něhož se Slezané budou moci v sezoně opírat.

Nemanja Kuzmanovič

Většina fanoušků měla už pomalu zato, že ofenzivní univerzál nejspíš klub v létě opustí. V některých médiích to už byla dokonce hotová věc. Kuzmanovič se však otrávit nenechal, skóroval proti Prostějovu, dál poctivě pracoval a svými výkony v tréninku i zápasech oslovil trenéry, kteří jej zařadili do základní jedenáctky proti Zabrze. Výsledek? Během šedesáti minut za hřišti byl aktivní, viditelný a vše korunoval dvěma zásahy hlavou. Až za ním čeká na možnost jedna z letních posil Lukáš Budínský.

Šíře kádru a zařazení mladíků

Trenér Ondřej Smetana má aktuálně k dispozici kádr čítající 27 hráčů, obecně známá jsou jen dvě zranění (Budinský a Chvěja). Sám kouč si pochvaluje zvýšenou konkurenci, na každý post má vícero variant. Do přípravy si vzal několik mladých hráčů, kteří by mohli být budoucností Baníku. David Buchta a Filip Kaloč jsou už stálicemi, na kterých se bude stavět. Hned za nimi však stojí jména jako Martin Hrubý, Daniel Śmiga, nebo Jaroslav Harušťák. Devatenáctiletý obránce dostal prostor i v Zabrze.

Nyní budou nejspíš sbírat minuty hlavně v třetiligovém béčku, lze ale očekávat, že objevovat se budou i na soupisce ligového mužstva. V kádru navíc zůstávají i Denis Granečný či Ondřej Chvěja, naděje Ostravané vkládají i do zadáka Ondřeje Kukučky, který však před sebou dlouhou rekonvalescenci po zranění.

ZÁPORY

Zraněný Ondřej Chvěja

Na třetí pokus měl v Baníku konečně atakovat stabilní místo v základní sestavě a být oporou, jenže… Kreativnímu záložníkovi nehatí plány tentokrát konkurence, nebo nepřízeň trenéra, běh událostí ovlivnil jeho zdravotní stav. Díky tomu nezasáhl ani do jednoho z předsezonních zápasů a o místo tak ani nebojuje.

Klub mu však nadále věří. „Ondra vypadal velmi zajímavě na hostování v Pohroní, proto jsme si ho stáhli, určitě by měl Baníku co dát, ale zranění ho samozřejmě zabrzdilo. Ale věřím, že se dá dohromady, ztrátu dožene a až to nastane, bude z něj platný hráč Baníku,“ neláme nad třiadvacetiletým středopolařem hůl kouč Ondřej Smetana.

Útoku chybí góly

Zdeněk Ondrášek, či Tomáš Necid. Zvučná jména možných posil hrotu útoku létala v éteru během léta. K tomu i David Puškáč. Baník ale nakonec přivedl z Mladé Boleslavi Jiřího Klímu, a ze Slovenska mladíka Ladislava Almásiho. Ten v přípravě skóroval jednou. Proti mužstvům z nižších soutěží se do šancí ale dostával, kolikrát mu ke gólu chyběla jen trocha štěstí, lepší odraz míče.

Zatímco Klíma nastoupil o víkendu jen v Líšni, kde se představilo v podání Baníku mužstvo převážně tvořené z hráčů B-týmu, Almási odehrál v Zabrze hodinu. Vidět příliš nebyl, stejně jako jeho nástupce na ploše Tomáš Zajíc, který v přípravě skóroval pouze z penalty do sítě Skalice. Na jejich obranu je však nutno dodat, že potřebného servisu ze záložní řady se ani jednomu moc nedostávalo. Navíc je jasné, že Almási, na něhož se budou trenéři minimálně v úvodu ročníku zřejmě spoléhat, potřebuje v Ostravě ještě nějaký čas na aklimatizaci. A ten dostane.

Prověrka soupeřů

Zatímco velká část ligových celků vyrazila na zahraniční soustředění – většinou do Rakouska – Baník zvolil přípravu v domácích podmínkách. Dva týdny ve dvou blocích strávili Slezané v Kroměříži. Na tom by v principu nebylo jistě nic špatného, sami hráči i trenéři si tamní prostředí pochvalovali. Je však otázkou, zda prověrky od soupeřů z druhé české či slovenské ligy jsou pro ambiciózní Baník dostatečné.

Větší nároky na kvalitu protivníka splňovala až generálka v Polsku. „Věděli jsme podle toho, jak přípravu chceme pojmout, co absolvovat a podle toho jsme zvolili i soupeře. Dnes to mělo gradovat, aby to byla příprava na Jablonec,“ vysvětloval v Zabrze Ondřej Smetana.