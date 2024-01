/PŘÍMO Z TURECKA/ Ideální vstup do zápasové části herního soustředění v Turecku mají za sebou fotbalisté Baníku. Mužstvo Pavla Hapala před zraky zhruba patnácti fanoušků z Ostravy otočilo dvěma zásahy Matěje Šína a jedním v podání útočníka Abdullahiho Tanka přípravný duel s třináctým celkem ukrajinské ligy Oboloní Kyjev a vyhrálo 3:1. Nejpozitivnější věc? Šanci ve velkém dostali mladíci a nevedli si vůbec špatně.

Hodnocení zápasu s Oboloní Kyjev v podání trenéra Pavla Hapala a záložníka Matěje Šína. | Video: David Hekele

Byť tentokrát nastoupil na pravé straně, ale stejně jako proti Vyškovu dostal v základní sestavě příležitost Radim Šudák, který sice nebyl tak viditelný, jako před týdnem, ale rozhodně se neschovával. V poločase ho nahradil Michal Málek, a ani on se nebál jít do kombinace, zkusit vzít zodpovědnost jeden na jednoho a něco vymyslet. Do hry pak zapadli i střídající David Krupička, a především Samuel Grygar.

Baník porazil soupeře z Ukrajiny, teď se chystá na Slovince. Střelecky zářil Šín

„Vše je v pořádku, já myslím, že všichni obstáli. Je to pro ně škola, protože jsou s námi poprvé. Prostor určitě dostanou i v dalších zápasech. Možná už odpoledne,“ nastínil trenér Pavel Hapal, který ze starších a zkušených hráčů v kádru nasadil pouze obránce Michala Frydrycha a Jana Jurošku, směrem k druhému klání dne, tentokrát se slovinskou Lublaní.

„Jsem rád, že tady hodně mladých kluků se dostává do A-týmu a postupně se do sestavy probojovává. Je to jen dobře a doufám, že to tak bude i nadále,“ pochvaloval si záložník Matěj Šín, hlavní strůjce obratu.

Baník měl sice šance, zejména ty Kubalovy volaly po gólu, když trefil tyč, zablokoval jej obránce, nebo ho vychytal gólman, jenž si poradil i se střelou Jurošky, po půlhodině ale Slezané prohrávali. Chybu gólmana Jakuba Markoviče potrestal Taranukha. Ještě do poločasu ale bylo srovnáno po pohledné kombinaci. „Nabíhal jsem si, podíval jsem se, pustil míč mezi nohama, Filip Kubala mi to sklepl a já to jen uklidil na přední tyč,“ popsal Šín, jehož levačka zazářila i po obrátce, když přesnou ranou vstřelil rozhodující branku.

Balkánská klika, mladí s pardály i dlouhodobí kámoši. Jak Baník bydlí v Turecku?

„Miško (Miškovič) krásně získal balon, přiťukl mi to a já vystřelil. Naštěstí to na zadní tyč propadlo,“ byl rád Matěj Šín, na něhož v závěru navázal Abdullahi Tanko, který si svou možnost vybojoval, přešel přes tři soupeře, a úspěšně zakončil.

Šín ocenil fotbalové schopnosti protivníka. „Byli kombinační, to se mi líbilo. Chtěli s námi hrát normální fotbal. Začátek byl nahoru dolů, prvních dvacet minut jsme se do toho nemohli dostat a inkasovali jsme po naší chybě. Poté jsme ale byli přesnější, otočili to, a vyhráli,“ dodal.

Zhruba patnáctka fandů, kteří přicestovali z Ostravy, tak mohla týmu zatleskat. „Spokojeni jsme nejen s výsledkem, ale i určitými fragmenty hry. Hráli jsme ve vysokém tempu, sneslo to dobré měřítko,“ hodnotil Pavel Hapal. „Chtěli jsme hrát jeden na jednoho, vycházet z presinkových situací, donutit soupeře k chybám, což se podařilo. Dali jsme tři góly a myslím, že jsme mohli přidat i další. Důležité je, že kromě jedné chybičky jsme i do defenzivy byli velice přesní, bez chyb a soupeře jsme do ničeho nepustili,“ zakončil Hapal.