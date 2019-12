Luboš Kozel (narozen 16. března 1971) s fotbalem začínal v Divišově v šesti letech, který leží mezi Vlašimí a Benešovem a obě města se postupně stala jeho fotbalovým domovem. Ještě v osmnácti hrál v krajském přeboru a nic nenasvědčovalo tomu, že se z něj stane reprezentant. I proto si fanoušci Baníku patrně vybavují jeho jméno až od roku 1994, kdy přestoupil do Slavie Praha.

Právě v tomto roce taky dostudoval pátý ročník vysoké školy. Ve Slavii vytvořil památnou dvojici s Janem Suchopárkem, kdy dvakrát pomohli klubu z Edenu vyhrát Český pohár (1997, 1999), v roce 1996 slavili mistrovský titul a ve stejném roce postoupili do semifinále poháru UEFA.

Před památným ME v Anglii v roce 1996, kdy mu bylo pětadvacet let, měl životní formu i takřka jistou nominaci. Jeho další posun v kariéře ale přibrzdilo opakované zranění kolena. Kvůli prvnímu přišel o památné Euro, kvůli druhému pak vysněné angažmá v bundeslize… Dvakrát se ale po těžkém zranění dokázal vrátit a krásnou sezonu prožil v maďarském Újpest Budapešť, se kterým vyhráli maďarský pohár. Hráčskou kariéru ukončil v roce 2003 po krátkých angažmá v Bohemians Praha a Viktoria Plzeň.

Trénovat začal ve třiceti letech, kdy tři roky vedl juniorku Slavie. Pak přišla nabídka Jablonce (2007) a Liberce (2007-2009). V Liberci vybojovali s týmem, u kterého působil jako asistent trenéra, třetí místo v lize. V roce 2010 se stal hlavním trenérem A-týmu Dukly, kde strávil šest úspěšných let. Od května 2016 převzal národní tým do osmnácti let.

Jak si vedl Luboš Kozel v Dukle Praha?

2015/16: 35 bodů, 10. místo

2014/15: 41 bodů, 6. místo

2013/14: 40 bodů, 7. místo

2012/13: 46 bodů, 6. místo

2011/12: 42 bodů, 6. místo

