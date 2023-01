Slovenskému kanonýrovi se stala osudnou situace z 25. minuty úvodního přípravného duelu, kdy v jednom ze soubojů špatně došlápl. „Zatím co vím, tak je to zvrtnutý kotník, ale uvidíme. Pošleme ho na vyšetření, nevím, jestli s námi odletí na soustředění hned. Možná se připojí v průběhu. Musíme zjistit, co to je. Snad půjde jen o lehčí výron a nebude to na delší dobu,“ doufal po utkání trenér Pavel Hapal.