Najdou se opavští fanoušci, kteří tento krok nikdy neskousnou, s tím ale ostravský rodák počítá. „Svým způsobem je chápu, já ale odcházím s čistým svědomím. Mohu se každému podívat do očí. Fotbal beru jako práci, která mě živí,“ říká exkluzivně pro Deník Alois Grussmann.

Právě on se výraznou měrou zapsal do historie opavského fotbalu. Jako kapitán ji přivedl do ligy, jako manažer vytáhl tehdy rozložený klub z MSFL až do nejvyšší soutěže. Pod jeho vedením si Slezský FC zahrál i finále MOL Cupu.

„Krásné okamžiky převažují, ale ne vždy všechno bylo růžové,“ naráží na dobu, kdy v klubu nebyly finance. Nové vedení, v čele s tehdejším předsedou představenstva Petra Glončákem mu házelo klacky pod nohy.

„Nebylo to příjemné, ale přežili jsme. Postavili se za nás fanoušci, byla to pro nás neskutečná podpora. Vše se urovnalo, věřím, že Opava bude šlapat a v lize se zabydlí,“ zdůrazňuje Grussmann, který si pohrával s myšlenkou, že s fotbalem na čas skončí úplně.

Je pravda, že Baník o vás měl dlouhodobý zájem. Vy jste ale odolával, až na třetí pokus vás dostal, proč?

Baník se neozval poprvé, to musím přiznat. Jakožto všechny věci, tak i tuto jsem probíral doma v rodinném kruhu. Nakonec jsem se rozhodl tuto třetí výzvu přijmout. Vize Baníku mě oslovila. Cítím, že potřebuji změnu, stejně tak ji potřebuje Opava. Možná jsem už začínal pociťovat syndrom vyhoření, přece jen v listopadu to bude sedm let, co jsem nabídku Opavy přijal.

Je jasné, že někteří fanoušci Opavy tento váš krok ponesou těžce. Přece jenom Baník je velký opavský rival…

Vím to moc dobře, že můj odchod nebude v tomto směru jednoduchý a najdou se fanoušci, kteří můj krok nepochopí. Vnímám to tak, že jsem dostal nabídku, jdu za prací, odcházím do klubu, který má ambice, chce hrát o Evropu. Jako hráč jsem se taky chtěl posunout výše, totéž platí o práci manažera. Tak to vnímám. Pohyb mezi Opavou a Baník byl a bude. Namátkou vzpomenu Zdenu Pospěcha, Honzu Baránka, Pavla Harazima nebo Frantu Metelku a jiné.

V ředitelském křesle Baníku střídáte Marka Jankulovského. Přitom plán byl původně takový, že budete pracovat spolu…

Ano, je to tak. Měli jsme dělat spolu. Marek ale skončil, figuruje nyní v dozorčí radě Baníku. Nicméně řadu věcí budeme spolu konzultovat.

Neberete jako handicap, že v Baníku začnete pracovat se startem nového ročníku? Nemohl jste tak mít vliv na skladbu týmu. S trenérem Kozlem jste už schůzku měl?

Baník jsem vůbec neřešil, nebylo by to fér. S trenérem Lubošem Kozlem se známe velice dobře, ale ještě jsme se spolu nebavili. Tyto věci přijdou na řadu, až budu pracovat oficiálně pro Baník. Sedneme si spolu a nastavíme spolupráci. Musí fungovat oboustranně. Je ale možné, že ještě v nejbližší době zažije Baník hráčské změny, a to jak směrem dovnitř, tak ven z klubu.

Vaše manželka si přála, ať si od fotbalu odpočinete úplně, to nešlo?

Prošel jsem si určitými zdravotními problémy a proto jsem zvažoval, že bych si od fotbalu úplně odfrkl, skončil v Opavě a na nějakou dobu dělal něco jiného. Ale fotbal mám rád, dělám ho celý život a nešlo jen tak vystoupit z toho vlaku.

V Baníku se dá ale očekávat ještě větší tlak než v Opavě…

Určitě bude. Ambice v Baníku jsou jiné, než v Opavě. Myslím si, že odcházím v pravou dobu, že tato změna bude prospěšná, a to jak pro mě, tak opavský klub. Tlaky jsou ale i v nižších soutěžích, všechno je o výsledcích.

Pojďme se zaměřit na Opavu. Když jsme se spolu bavili před sedmi lety, hovořil jste o lize. Vypadalo to, jako sci--fi. Klub se plácal v MSFL…

Cítil jsem, že Opava patří do ligy. Chtěl jsem ji tam vrátit, a to se povedlo. Po třinácti letech jsme dali městu znovu nejvyšší soutěž. Odcházím, když začínáme třetím rokem po sobě v lize, byť o loňském ročníku rozhodla vyšší moc. Hráli jsme finále MOL Cupu, což byl jeden z největších úspěchů historie opavské kopané. Je třeba si uvědomit, že tohle vše se podařilo díky výborné spolupráci celého týmu lidí. Musím jmenovat ty nejbližší.

Jmenujte…

Marek Hájek, Jarda Rovňan, Lumír Sedláček. To jsou lidi, kteří se starali o běžný život klubu. A pak také město Opava. Velký kus práce odvedl Jan Baránek, na kterého se rychle zapomnělo. Musím vzpomenout všechny mládežnické trenéry. A chci taky poděkovat všem klubům, od Kylešovic, přes Štěpánkovice až po Bruntál. Se všemi jsme navázali výbornou spolupráci, ze které Opava těží. Samostatnou kapitolou jsou vynikající opavští fanoušci.

Pod opavskými úspěchy je podepsán také bývalý předseda představenstva Marek Hájek, jehož konec v klubu měl hodně trpký nádech…

Marek Hájek zapříčinil to, že jsem do klubu přišel. Oslovili mě s Pavlem Novotným, tehdejším členem dozorčí rady. Marek měl velkou zásluhu na tom, že se postoupilo do ligy. To, co se stalo v následujícím období, nebylo růžové. Chyběly peníze na výplaty, ale i tohle vše jsme zvládli. Těžkou dobu jsme přečkali a jsme ligoví. Musím ale říci, že takový konec si on osobně nezasloužil.

Který okamžik v Opavě byl pro vás nejkrásnější, nejemotivnější?

Děkuji vůbec Opavě, že mi dala možnost v klubu pracovat i jako funkcionáři. Jsem rád, že jsme to společnými silami dotáhli až do ligy. Každý postup měl své kouzlo, derby s Baníkem, to jsou výjimečné zápasy. Ale i ty se Spartou, Slavií, Plzní. Finále poháru, to jsou prostě momenty, které vám zůstanou navždy v srdci. A samozřejmě úžasní opavští fanoušci.

Podepsal jste se pod příchody řady zajímavých hráčů, pro které, jak se ukázalo, byla Opava přestupní stanicí do lepších klubů…

Vždy jsme se snažili vybírat hráče, kteří do mužstva zapadnou i charakterem, ať už se jednalo například o Smolu, Svozila, Kayambu, Simerského, Jursu, Zapalače, Kuzmanoviče, Žídka, Zavadila, Fendricha nebo Šroma. Samozřejmě, že ne vždy se vám to podaří. V přestupové politice nemůžete mít nikdy stoprocentní úspěšnost. V neposlední řadě jsou rozhodujícím faktorem finance. Po postupu do ligy jsme neměli na přestupy ani korunu. Berete tak hráče, o které není zájem, kvalita není tak velká. Řeknu ještě jednu věc. Kdyby Opava nepotřebovala prodávat, má v lize v současné době velmi kvalitní tým.

Někteří z vašich kritiků tvrdí, že již za příchodem zmiňovaných hráčů stál trenér Roman Skuhravý…

(usměje se). Pokud si dobře pamatuji, tak někteří z nich tu byli už před Romanem Skuhravým. Navíc my jsme s ním původně na trenérský post nepočítali. Jedničkou byl pro nás Jarda Šilhavý, dvojkou Luděk Klusáček. V Opavě to fungovalo tak, že hráče jsem vybíral na základě toho, kde nás tlačila bota. Ty jsem navrhl trenérovi a následně jsme rozhodli, zda budeme příchod realizovat, či ne. Své kritiky vnímám s úsměvem. Jen jim mohu s klidným srdcem říci, že mi nikdy za nehty, nebo v nějaké velké kapse, žádná koruna nezůstala.

Závěrem si ještě neodpustím otázku k loňské sezoně. V klubu pracovali pánové, jako třeba předseda představenstva Glončák, kteří k Opavě neměli vůbec žádný vztah. Prakticky dokázali to, že Slezský FC byl největším soupeřem sám sobě…

Když si vzpomenu, byli na mě nasazeni někteří lidé, aby mě hlídali, kontrolovali, co přesně dělám a možná i kdy jdu na záchod. To mi hodně vadilo. Stejně tak trestní oznámení, která se nakonec neprokázala a omluva za ně žádná. Místo abych dělal svou práci, chodil jsem na policii podávat vysvětlení. Člověk, který je podal, pak za vámi přijde a říká, že on nic a tváří se pomalu jako nejlepší kamarád. Vadilo mi, že se najednou začali objevovat na scéně lidi, kteří za každou cenu shazovali naši práci a snažili se dostat do klubu své známé. Dokonce byli i takoví, kteří chtěli Opavu obrat o některé hráče. Skvěle se v této době za klub postavili fanoušci, a to byl i důvod, proč jsem neskončil dříve.

Vnímal jste tyto kroky jako nedůvěru a ponížení?

Hlavně mě to překvapilo, že někdo vůbec s takovým nápadem přišel. Vnímal jsem to i jako určitou nenávist vůči všem lidem, kteří v klubu pracovali. Když se zpětně ohlédnu, některé věci bych nyní řešil jinak. Je to pro mě do budoucna velké ponaučení.

Ještě poslední otázka. Udělal byste nyní zpětně něco jinak? Mám na mysli konkrétní rozhodnutí…

Udělal, ale nechám si to pro sebe. Ať to byla opatření ohledně věcí, která jsem během sedmi let v Opavě prožil. Situace v některých okamžicích nebyla opravdu lehká. Dnes ale funguje zase všechno tak, jak má. Byla nastavena výborná spolupráce s městem, což je velmi důležité. Představenstvo funguje výborně. Vztahy jsou narovnány a tak to má být. Těší mě, že na klubu záleží hodně panu primátorovi, a také, že v něm zůstali správní lidé na správných místech, a to včetně sázky na trenéra Kováče a jeho realizační tým, což je záruka světlé budoucnosti Opavy.

VIZITKA ALOISE GRUSSMANNA

Narozen: 6. září 1964

Povolání: sportovní ředitel Baníku Ostrava (bývalý dlouholetý manažer SFC Opava)

Hráčský post: záložník

Hráčská působiště: Baník Ostrava, Ostroj/Kaučuk/SFC Opava, VTJ Tábor, TJ VP Frýdek-Místek, Vítkovice, Betis Sevilla, Vítkovice, Sigma Olomouc, Třinec

Trenérská působiště: Nový Jičín, Jakubčovice, Vítkovice, Klimkovice, Třinec (asistent, trenér U19)

Reprezentace: 6/1

Úspěchy: Účast v PMEZ, poháru UEFA, postup Opavy do první ligy (jako hráč i manažer), finále MOL Cupu