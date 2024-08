Stejně jako při prodeji lístku na FC Urartu si permanentkáři mohou vstupenku na své obvyklé místo zarezervovat už v pátek 2. srpna od 9 hodin, pro ostatní zájemce se možnost pořídit si lístek na pohárový duel s dánským soupeřem otevře v neděli 4. srpna.

„Permanentkáři budou vstupenky na domácí pohárový duel s FC Kodaň znovu nakupovat s výhodou. Páteční prodej ať už v síti Ticketlive nebo na pokladnách městského stadionu bude vyhrazen pouze pro ně tak, aby si mohli rezervovat své stálé místo. Navíc budou moci při nákupu vstupenky znovu moci uplatnit desetiprocentní slevu,“ uvedl klub na svém webu s tím, že jejich místa budou blokována do sobotní půlnoci.

„V neděli bude zahájen prodej vstupenek pro všechny zájemce. Permanentkáři budou i nadále moci uplatnit desetiprocentní slevu, už jim ale nebudou blokována jejich stálá místa,“ informoval Baník na svém webu, přičemž páteční prodej kromě sítě Ticketlive poběží i fyzicky na stadionu na pokladnách 4 a 5.

Zde bude prodej probíhat denně včetně víkendů, vždy od 9 do 17 hodin, až do případného vyprodání vstupenek. A jaké jsou ceny?

Oproti duelu s FC Urartu zhruba o sto korun dražší. Permanenkáře vyjde lístek – podle zvolené tribuny – od 440 do 600 korun, dítě a ZTP pak od 200 do 260 korun. Seniora nad 65 let vyjde vstup na 220 až 290 korun a studenta 280 až 380 korun.

Pokud nejste držitelem permanentky, tak klasické vstupné vyjde od 500 do 680 korun, v den zápasu pak 560 až 770 korun. U dalších kategorií jde oproti permanentkářům mírné zdražení v hodnotě pár desítek korun.