CHYBĚJÍCÍ HERNÍ TVÁŘ

Plynule navazujeme na předchozí bod. Když jdete na fotbal, víte, co vám Baník nabídne? Jakou hru? Složitě. Spíše nikoliv. Baníku chybí herní tvář, identita, kterou by fanoušek mohl číst a předpokládat, jak se jeho milovaný klub bude prezentovat. Po záblesku nějakého plánu v Olomouci přišlo několik zklamání. Kouče Pavla Hapala takticky předčil pardubický Radoslav Kováč, jak na Baník věděl i Zdenko Frťala. A to i ve chvíli, kdy byly Teplice v oslabení. Slezané ale míč do sítě nakonec dotlačili a se štěstím vyhráli. S Jabloncem a Zlínem už to ovšem nevyšlo. Odepisovaný trenér Radoslav Látal a zelenáč Bronislav Červenka moc dobře věděli, co na Baník platí. Kompaktní aktivní blok, do kterého se horko těžko dostane, zároveň spoléhat na brejky, standardky, nebo střelu z dálky. A uhlídat Ewertona. Jak jednoduché.