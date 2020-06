FOTOGALERIE/ Je to prevít, ten koronavir. Kvůli němu přicházejí fanoušci Baníku Ostrava o možnost podporovat svůj tým přímo na stadionech. Nejinak tomu bude během prvního domácího zápasu po restartu ligy, který sehrají Slezané ve středu od 18 hodin ve Vítkovicích s rozparáděnou Plzní. Ta mocně stíhá vedoucí Slavii.

Patrizio Stronati a Kuzmanovič Nemanja - Utkání 5. kola nádstavby první fotbalové ligy FORTUNA:LIGA, skupina o titul: FC Viktoria Plzeň - FC Baník Ostrava, 26. května 2019 v Plzni. | Foto: Deník / Petr Kotala

„Jsme mančaft, který ty fanoušky má, s kterými jezdí i ven a po celý zápas nás podporují. To, že se hraje bez diváků je pro nás velká nevýhoda,“ řekl záložník Baníku Milan Jirásek. „Když lidi na stadionu jsou a ženou vás dopředu, je to velké povzbuzení. Nedá se nic dělat, budeme to muset zvládnout,“ dodal Jirásek.