Běžela 5. minuta, když zkušený gólman neudržel lehkou Tomičovu střelu a Jurečka pak míč pohodlně dopravil do sítě. „Stál jsem možná vysoko, šlo to mezi nohami Lišounovi (Lischkovi). Když jsem se posouval, chtěl jsem po balonu ještě skočit, tak mi asi ještě podjela noha. Moje chyba. Měl jsem to řešit lépe. Nebo mohl,“ uznal Jan Laštůvka.

„Být více v bráně, měl bych více času, ale nebudu se na nic vymlouvat. Jednoznačně moje chyba, ale musím poděkovat klukům, jak to zvládli. Zápas jsme vyrovnali, měli jsme i šance, pološance, které jsme nedotáhli a z ojedinělé akce ve druhém poločase jsme inkasovali,“ pokrčil rameny.

Při druhé brance hostů obranu Baníku překonali vzduchem nejmenší hráči na hřišti. „V této situaci měli jít někteří hráči proti, jenže my se spíše zatáhli a čekali jsme, co se bude dít. Když to pak dali před bránu, nedalo se s tím moc dělat. Nezasloužili jsme si prohrát, ale Slovácko z minima vytěžilo maximum,“ mínil.

Jako pozitivní viděl fakt, že se ukázala síla týmu. Na rozdíl od předchozích sezon se v té aktuální nepoloží prvním inkasovaným gólem. „V Teplicích, s Bohemkou, dnes, jsme se zvedli. Máme široký kádr, všichni hráči jsou důležití… Dnes hraje ten a za týden to může být jinak. Určitě se nevzdáváme. Ano, porážka mrzí, měli jsme stejně bodů jako Slovácko, možná i remíza by byla řešením, ale nelze mít hlavu dole. Nastavili jsme si nějakou laťku a chceme v tom pokračovat,“ měl jasno Laštůvka.

„Prostě kdykoli jsme dřív prohrávali, automaticky si každý řekl, že mužstvo je dole, nezvedne se. Ale dneska potvrzujeme, že sílu máme a nespokojíme se jen tak s něčím. Pořád pracujeme tak, jak pracujeme. A věřím, že výsledky přijdou,“ dodal.

Zároveň je přesvědčený, že Baník je o úroveň dál, než zrovna Slovácko. „Jsem maximalista. Baník byl dlouho uprostřed tabulky, až za trenéra Páníka se po záchraně hrálo trochu nahoře, ale my chceme bavit fanoušky i majitele. Klub bude slavit sto let, takže chceme se umístit co nejlépe, lépe než Slovácko, a že to nebude jen páté nebo šesté místo,“ podotkl Jan Laštůvka.

„Myslím si, že můžeme hrát s každým, byť zápas na Slavii nám nevyšel. Ale teď máme všechny doma, za chvíli je tu Sparta, tak se ukáže, jak na tom jsme,“ uzavřel.