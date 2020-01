/FOTO/ Minutu před 14. hodinou se postavil do středového kruhu tréninkového hřiště s umělou trávou na nově zrekonstruovaných Bazalech a poprvé promluvil k týmu. Nový trenér fotbalistů Baníku Ostrava Luboš Kozel přivítal na úvod zimní přípravy 23 hráčů.

Nový trenér Baníku Luboš Kozel. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Mezi novici vběhli na hrací plochu mladíci Barkov, Drozd, Tamajka a Buchta. Chyběli nemocný Reiter, zraněný Ondřej Šašinka připravující se individuálně, do Ostravy se vracející Baroš, a také cizinci De Azevedo s Diopem, kteří by se měli zapojit do přípravy o víkendu.