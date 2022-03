Pražská Sparta ještě v nastavení semifinálové bitvy MOL Cupu s Jabloncem na Letné prohrávala. Přitom triumf rivala z hlavního města v pohárové soutěži potřebuje Baník k tomu, aby i umístění mimo elitní trojku bylo vstupenkou do předkola Konferenční ligy.

Lukeš: Rozhodla trpělivost a zodpovědnost Baníku. Skvělou zprávou je Tetour

Vyrovnání Tomáše Čvančary v páté minutě nastavení základní hrací doby a poté vítězná trefa Adama Hložka v prodloužení ale dala celku z Bazalů naději. „Obecně není žádné tajemství, že jsme si přáli, aby to dopadlo dobře pro nás. To se stalo, takže super,“ řekl Deníku trenér Baníku Ondřej Smetana.

Zápas podle svých slov sledoval se zaujetím, nervózní ale nebyl. „Oba soupeři nás ještě čekají, takže jsem spíše s úžasem zíral, jak se hra přelévá, padají góly a věřil, že Sparta sílu má, něco tam dotlačí a vyrovná. Prodloužení už bylo v její režii,“ popsal. „Ale neprožíval jsem to, protože ovlivnit vývoj nemohu, takže jsem to bral víc pragmaticky, než s nervozitou,“ dodal Ondřej Smetana.

Baník Ostrava? Velký klub, silný šéf, top fans. Co je podle šéfa Brabce klíčové?

O vítězi druhé nejprestižnější české fotbalové trofeje bude jasno 4. května, kdy se Sparta ve finále střetne s Hradcem Králové, nebo se Slováckem. Toto semifinále je na programu 25. března.

K tomu, aby se Slezané mohli k duelu za dva měsíce upínat, potřebují ale udržet stávající pozice. Tudíž i další body. V sobotu večer od 18 hodin přijede v rámci 24. kola FORTUNA:LIGY na Městský stadion ve Vítkovicích liberecký Slovan.

Rok trenérem Baníku: Nezměnilo mě to, jsem stejný, říká Smetana. Radí mu otec?

„Je dobře, že mohou lidé přijít, to bylo znát už proti Olomouci, nebo minule venku. Snad fanoušků přijde co nejvíc. Pokud jde o zápas, tak čeká nás kombinační a technické mužstvo, po zisku míče umí být i přímočaré, opírají se o útočníka i pohyblivá křídla. Celkově se asi nepřekvapíme, moc dobře se v lize známe, takže víme, co nás čeká,“ uzavřel Ondřej Smetana.