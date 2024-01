Jsme v průběhu zimní přípravy, pro Deník jste hodnotil podzim krátce po jeho skončení, nicméně jak by to bylo nyní?

Já si myslím, že je to stejné. Oproti minulé sezoně je tam viditelné zlepšení, i když některé výsledky mě zklamaly. Mohli jsme dokázat ještě víc. Celkově je to však posun, protože v létě se udělaly velké změny v kádru a s tím je spokojenost. Někteří hráči nás překvapili, třeba Rigo, který do toho naskočil a s Boulou mu to sedlo. Výborně se doplňují ve středu zálohy. Z naší strany spokojenost, celkově tým je rychlejší, běhavější. Změna je vidět.

Po rozpačitém úvodu se rozehrál Brazilec Ewerton, který ale teď v kádru není, tak jaká je kolem něj situace?

Trénuje se Slavií, a čeká se, jestli mu klub, nebo agenti něco seženou, aby ho prodali. Pokud ne, tak samozřejmě doufáme, že se vrátí do Baníku.

Dosud jste v zimě přivedli jen dva hráče, Matúše Rusnáka a Quadriho Adedirana. Je tedy jasné, že pohyb v týmu nebude velký…

Určitě. Já si myslím, že dělat opět velké změny by pro mužstvo už byly moc, protože pořád platí, že se tým sehrává, noví kluci se poznávají. Chce to chvilku čas, nicméně je vidět, že si hráči sedli, v kabině je výborná atmosféra, zároveň i konkurence, která je všechny posouvá dál. Celkově chceme na jaře navázat na to, co jsme předváděli na podzim. Pokud by tam bylo ještě zlepšení, bylo by to super, a já bych byl rád.

U Adedirana byly potíže se zdravotní prohlídkou. V čem?

Byly tam problémy s kolenem, tak jsme se nakonec dohodli, že místo původně plánovaného přestupu bychom si ho rádi vyzkoušeli. Proto hostování s opcí.

Je ve hře ještě nějaký příchod?

Myslím si, že už ne. To by musel být nějaký zázrak, nebo by to musela být opravdu bomba. Žádné velké změny ale nebudou.

Takže to jediné, na koho aktuálně čekáte, je Ewerton?

Dá se to tak říct.

A co naopak odchody?

Ještě uvidíme. Kádr je teď velký, takže možná někoho na hostování, ale uvidíme po přípravě v Turecku.