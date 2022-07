Dva postupy najednou! Hlubina jde do divize i kraje. Ožana: Historická sezona

Loni na podzim si tu navíc střihla trénink česká reprezentace. Tomáš Souček, Vladimír Coufal, nebo Tomáš Vaclík se zde připravovali po kvalifikačním utkání s Běloruskem (2:0), které sehráli v Ostravě, než se vydali k další bitvě do Belgie.

„A vidíte, jako na potvoru tady opět nebudu,“ směje se předseda Hlubiny Pavel Ožana. „Mrzí mě to, protože když tu trénovala reprezentace, také jsem byl mimo. Teď budu už na dovolené v Chorvatsku. Ale je to pochopitelně pro nás čest, že si Baník zvolil naše hřiště pro odehrání přípravného utkání. Čekám, že při slušném počasí by mohlo přijít i dost lidí. Věřím, že si to fanoušci užijí,“ dodává vzápětí Ožana.

Loni sice béčko Baníku střetnutím s domácím týmem – i za účasti majitele slezského klubu Václava Brabce – uvedlo novou tribunu, ale ligový FCB na Hlubině ještě nehrál. „Nic takového nepamatuji. V minulosti jsme navíc měli škvárové hřiště, takže Baník tady určitě nikdy nehrál,“ je si jistý Pavel Ožana.

Jeho klub zažívá úspěšné období. I on ale žije ještě jeden sen. Že by se mohlo v MOL Cupu zadařit tak, aby se Hlubina utkala s Baníkem v soutěžním duelu. K tomu by ale musela postoupit přes dva soupeře do 2. kola. „Buďme realisté, i když stát se může všechno. Sen je to krásný,“ přikyvuje Ožana a připomene předloňskou konfrontaci s tehdy prvoligovou Karvinou.

Předseda Unie Hlubina Pavel Ožana (vlevo) a majitel Baníku Ostrava Václav Brabec.Zdroj: Jiří Dokoupil

„Tam byla cesta kvůli covidu jednodušší. Ale nic není nemožné, bylo by to krásné a jeden z dalších splněných snů. Sám víte, že jich bylo několik. A kde teď jsme? Máme nádherné hřiště, umělku, novou tribunu, jsme v divizi, tak už ani nevím, co bych měl chtít dál. Asi jen toto. Baník na Hlubině,“ zakončuje Pavel Ožana.